Ticker: 119 Neuinfektionen, vier weitere Todesfälle

Am Dienstag meldet die Santé erneut 119 Neuinfektionen. Vier Menschen starben. Die Zahl der Personen, die ihre zweite Impfdosis erhalten haben, stieg auf 1245. Alle Infos im Ticker.

Testpflicht für Flugreisende

Flugreisende müssen ab Freitag einen negativen Test, der nicht älter als 72 Stunden ist - noch vor dem Abflug in Richtung Luxemburg vorweisen, so Premier Bettel am Montagabend. Zudem umriss er die zweite Phase der Impfstrategie, die demnächst anläuft.

