Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich mit seiner Kreuzaktion nach Überzeugung des katholischen Theologen Hans-Joachim Sander keinen Gefallen getan. Der CSU-Politiker werde dafür einen politischen Preis zahlen.

Theologe Sander: Söder nutzt Symbol der Ohnmacht zur Ausgrenzung

Kardinal Marx: Söder hat Spaltung und Unruhe ausgelöst "Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstanden", sagte Marx, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. "Dann würde das Kreuz im Namen des Staats enteignet."

(KNA) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich mit seiner Kreuzaktion nach Überzeugung des katholischen Theologen Hans-Joachim Sander keinen Gefallen getan. Söder solle von seiner eigenen Aktion Abstand nehmen, forderte der Salzburger Dogmatik-Professor am Montag im Interview der "Frankfurter Rundschau".

Der Ministerpräsident habe das Symbol menschlicher Ohnmacht als "Zeichen staatlicher Macht, ja sogar als persönlichen Macht-Gestus" missbraucht, so Sander. "Mit dem Kreuzsymbol als Ausdruck einer angeblich christlichen Macht drängt er andere Religionsgemeinschaften und deren Gläubige, aber auch Nicht-Gläubige an den Rand." Söder dürfe sich nicht wundern, wenn sich gläubige Christen jetzt gegen diese Vereinnahmung wehrten, weil sie mit sich und ihrem Glauben so nicht umspringen lassen wollten.

Der CSU-Politiker werde dafür einen politischen Preis zahlen, weil er "den inneren Widerspruch des Kreuzes zur Politik seiner Partei - etwa in der Asyl- und Flüchtlingspolitik - jetzt symbolträchtig offen gelegt" habe. Die CSU werde bei überzeugten Christen mehr an Boden verlieren, "als sie bei den populistischen Abendland-Rettern gewinnt".