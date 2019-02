Tess Burton verzichtet auf erneute Kandidatur für Vorsitz, bleibt aber Vize-Präsidentin der LSAP Osten.

Politik 2 Min.

Tess Burton: „Ja, ich bin enttäuscht“

Steve BISSEN Tess Burton verzichtet auf erneute Kandidatur für Vorsitz, bleibt aber Vize-Präsidentin der LSAP Osten.

In einer emotionalen Rede sprach die LSAP-Abgeordnete Tess Burton ein letztes Mal in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bezirkes Osten zu den rund 50 Delegierten, die am Dienstagabend den Weg ins Sport- und Schulzentrum „Am Gewännchen“ in Remich gefunden hatten. Noch vor der Wahl des neuen Bezirkskomitees machte Burton klar, dass sie für ein weiteres Mandat als Vorsitzende nicht zur Verfügung stehen werde. Zu tief sitzt noch der Stachel, nachdem die Quereinsteigerin Paulette Lenert Nicolas Schmit sie in der Regierung für die LSAP Osten ersetzte, obwohl diese nicht bei den Chamberwahlen kandidiert hatte. Ein Posten, der eigentlich der Zweitgewählten auf der LSAP-Liste, Tess Burton, zugestanden hätte und für Aufruhr an der Parteibasis sorgte. Aus Protest trat der gesamte Vorstand der Jungsozialisten des Bezirks Osten zurück. Burton nutzte nochmals die Gelegenheit, um auf die Umstände zurückzukommen.

Sie sprach sich dafür aus „Personalfragen parteiintern zu klären“. Deswegen habe sie sich in der Vergangenheit auch nicht über in der Presse kursierende Gerüchte während der Regierungsbildung geäußert. Ohne Details und Namen zu nennen stellte sie aber klar: „Ja, ich bin enttäuscht.“ Zwar sei ihr ein Posten in der neuen Regierung angeboten worden, schließlich habe sie ihre Kandidatur aber zurückgezogen, „weil ich nicht genügend unterstützt wurde“, so Burton. Nichtsdestotrotz sei es nun an der Zeit „einen Schlußstrich zu ziehen und nach vorne zu schauen.“ Die Abgeordnete zeigte sich emotional sichtlich ergriffen, nachdem die Delegierten ihr lang anhaltenden Applaus spendeten.

Mike Hagen übernimmt Vorsitz

Wie bereits in den Bezirken Norden, Süden und Zentrum beschloß der LSAP-Bezirkskongress einstimmig eine Statutenänderung, nach der bei der Neubesetzung des Bezirkskomitees im Osten auf Kampfabstimmungen verzichtet wird. Demnach wurden alle vierzehn Kandidaturen von den Delegierten im Sportzentrum „Am Gewännchen“ in Remich gutgeheißen. Bisher setzte sich das Führungsgremium aus elf Mitgliedern zusammen. Die Parteiführung erhofft sich dadurch mehr Input von der Basis aus den einzelnen Sektionen.

Mike Hagen übernimmt den Vorsitz der LSAP Osten. Foto: LW-Archiv/Pierre Matgé

Das neu gewählte Führungsgremium bestimmte indes Mike Hagen, Gemeinderatsmitglied von Junglinster und bisheriger Vize, zum neuen Vorsitzenden der LSAP Osten. Ihm zur Seite stehen werden Francine Ernster und Tess Burton, die somit dem Bezirk Osten als stellvertretende Vorsitzende erhalten bleibt. Den Posten des Bezirkssekretärs übernimmt Simone Adam. Zu den neu gewählten Mitgliedern des Komitees zählt auch das frisch gebackene neue LSAP-Regierungsmitglied Paulette Lenert. Im Gegensatz zur nationalen Ebene übernimmt sie aber keinen Führungsposten auf Bezirksebene, wohl auch um die Basis der Sozialisten im Osten nach dem parteiinternen Zwist rund um die Regierungsbildung zu besänftigen und nicht weiter zu provozieren.

Lenert nutzte indes die Gelegenheit, sich bei der Parteibasis vorzustellen. Ihr Auftritt ist sachlich und nüchtern. Und dies nachdem vor ihr Ex-Minister Nicolas Schmit – bereits im Wahlkampfmodus für die anstehenden Europawahlen – die Delegierten in einer mitreißenden Rede begeistern konnte. Eine undankbare Aufgabe für Lenert, um sich zu profilieren, aber dafür bleibt ihr ja noch genügend Zeit bis zu den kommenden Chamberwahlen. „Ich kann auch Bier zapfen“, bot Lenert schmunzelnd ihre Mithilfe bei Parteiveranstaltungen an. stb