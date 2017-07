(CBu) - Premierminister Xavier Bettel (DP) war am Mittwochnachmittag live dabei, als Gilles Muller den Einzug in das Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon knapp verpasste.



Bettel, der selbst Hobby-Tennisspieler ist, wolltee Flagge zeigen und Luxemburgs Sportler des Jahres nach dessen beeindruckendem Kraftakt gegen Rafael Nadal am Montag vor Ort unterstützen, heißt es aus dem Staatsministerium. "Dank Gilles Muller blickt in diesen Tagen die ganze Welt auf Luxemburg", so ein Sprecher des Staatsministeriums. Der Premier wolle diese Gelegenheit zum "Nation branding" nutzen und sollte sich demnach auch am Rande des Tennismatches mit Politikern und Wirtschaftsvertretern austauschen.

Neben dem Premier drückte auch Erbgroßherzog Guillaume Luxemburgs Tennisass auf dem "Court No. 1" des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" die Daumen. Gilles Muller unterlag am Mittwochnachmittag dem Kroaten Marin Cilic knapp in fünf Sätzen.



