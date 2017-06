(ham) - Tätowierungen, Piercings oder Brandings: Was für manche Zeitgenossen wohl noch immer eine Art der Selbstzerstümmelung darstellt, ist bei einem Großteil der Bevölkerung bereits selbstverständlich. Grund genug für die Politiker, dem Ganzen einen gesetzlichen Rahmen zu geben.

Wer darf piercen? Wo können Tätowierungen gestochen werden, unter welchen Bedingungen und welche Bräunungsgeräte dürfen überhaupt in den Verkauf? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das Gesetzprojekt 7000, das derzeit seinen Weg durch die Instanzen geht. Ziel des Textes ist es, den Anbietern der genannten Praktiken endlich den nötigen gesetzlichen Rahmen zu setzen. Zum Beispiel in puncto Hygienevorschriften und Altersangaben. Betroffen sind in diesem Zusammenhang denn auch Bräunungsstudios, Anbieter vom sogenannten „Permanent Make-up“ und Juwelierläden, in denen Ohrringe oder Piercings gestochen werden.

Inzwischen liegt das Gutachten des Staatsrates vor, der Ball liegt damit wieder bei der zuständigen parlamentarischen Kommission. „Dieser Text zeigt, wie die Politik immer wieder kurzfristig auf neue gesellschaftliche Phänomene reagieren muss“, so Berichterstatter Georges Engel (LSAP).



Schutz vor schwarzen Schafen



Die schwarzen Schafe der Branche aussortieren, das ist hingegen das Anliegen der Gesundheitsministerin Lydia Mutsch. Jeder Mensch wisse etwas mit Tätowierungen oder Piercings anzufangen. Allerdings gebe es noch weitere Techniken, wie die permanente Vernarbung (Cutting) oder permanentes Make-up.

„Dieses Gesetz soll der Öffentlichkeit erklären, was es mit diesen Techniken auf sich hat“, meint die Gesundheitsministerin. „Und junge Menschen vor unwiderruflichen Schäden schützen. Aus diesem Grund dürfen Cuttings und Brandings auch nicht bei Minderjährigen appliziert werden. Auch nicht mit einer elterlichen Einwilligung“, erklärt Mutsch.

Beide Techniken fallen unter den Gesamtbegriff der Skarifizierung, die darauf abzielt, sogenannte Ziernarben in die Haut einzubringen. Sei es mit Hilfe eines Skalpells (Cutting) oder eines erhitzten Gegenstandes, wie z.B. einem Elektrokauter (Branding).



Tradition trifft Moderne



Die Skarifizierung geht vor allem auf Ethnien zurück, deren Hautfarbe keine Tätowierungen zulässt. Symbolisiert wurden damit wichtige Lebensereignisse oder spirituelle Initiationsrituale. Inzwischen aber haben die Techniken Einzug in die westliche Gesellschaft gehalten, weshalb ein gesetzlicher Rahmen inzwischen unabdingbar geworden ist.

„Die Branche ist in einem ständigen Wachstum. Mit diesem Gesetz geben wir nicht nur den Anbietern einen Rahmen und die nötige Sicherheit, sondern wir schützen auch die Kunden vor Pfusch und unseriösen Dienstleistern“, unterstreicht die Gesundheitsministerin.

In diesem Zusammenhang soll nun nochmals analysiert werden, inwiefern herkömmliche Juwelierläden weiterhin Ohrpiercings stechen können. In der parlamentarischen Gesundheitskommission wurde gestern die Frage aufgeworfen, ob die bisherige Erfahrung ausreiche oder ob nicht doch noch zusätzliche Ausbildungen von Nöten seien. Bei Ohrpiercings gibt es inzwischen neue Techniken, die weit über das Stechen von klassischen Ohrringen hinaus gehen.