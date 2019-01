Tanson: "Der Fonds ist operationell"

Der Fonds du logement macht wieder Schlagzeilen. Erst fällt der staatliche Bauträger einem Betrug zum Opfer, dann tritt der Direktor des Fonds zurück. Wohnungsbauministerin Sam Tanson ist um Schadensbegrenzung bemüht.

Die Nachricht erfolgte am Dienstag, genau eine Woche, nachdem bekannt wurde, dass der staatliche Wohnungsbauträger Opfer einer Betrugsmasche geworden ist und irrtümlicherweise 800.000 Euro an eine Bank in Polen überwiesen hat.



Welche Rolle die falsche Überweisung in dieser Angelegenheit gespielt hat, ist unklar ...