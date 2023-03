Zwei Minister bilden im Zentrum die Doppelspitze der Grünen für die Parlamentswahlen: Sam Tanson und François Bausch.

Chamberwahlen

Tanson/Bausch heißt die grüne Doppelspitze im Zentrum

Marc SCHLAMMES Zwei Minister bilden im Zentrum die Doppelspitze der Grünen für die Parlamentswahlen: Sam Tanson und François Bausch.

Mit Sam Tanson, 45 Jahre, und François Bausch, 66 Jahre, an der Spitze bestreiten Déi Gréng im Zentrum die Chamberwahlen vom 8. Oktober. Die Doppelspitze mit den beiden Ministern wurde am Freitag einstimmig von der Bezirksversammlung verabschiedet.

Damit setzen die Grünen wie im Norden auf das gleiche Spitzenduo wie bei den Parlamentswahlen 2018; im Ösling bestimmte der Bezirkskongress Stéphanie Empain und Claude Turmes zu seinen Spitzenkandidaten. Im Süden hingegen werden Déi Gréng mit einer neuen Doppelspitze antreten, Ministerin Joëlle Welfring und Co-Parteichef Meris Sehovic.

Außerordentlicher Kongress am 28. März

Am Montag in einer Woche wird der Bezirk Osten seine Doppelspitze bezeichnen. Anschließend wird ein außerordentlicher Kongress am 28. März die – erstmalige – nationale Spitzenkandidatur aus den acht regionalen Leadern bestimmen, wobei die Wahl auf Sam Tanson fallen wird. François Bausch hatte seine Ministerkollegin Ende Januar als nationale Spitzenkandidatin empfohlen, woraufhin ein Parteikongress am 25. Februar die dafür notwendige Prozedur festlegte.

Für sich selbst hat der Armee- und Mobilitätsminister beschlossen, die Chamberwahlen 2023 nochmals zu bestreiten – im Fall einer weiteren grünen Regierungsbeteiligung jedoch nicht mehr als Minister zur Verfügung zu stehen.

Die vollständigen Listen für die Parlamentswahlen wollen die Grünen bis Anfang Juli präsentieren.

