Mit 64 Kandidaten geht die Syprolux mit dem Slogan "E Schrëtt an d'Zukunft" in die Sozialwahlen. Bei ihrem Kongress stellte die Eisenbahnergewerkschaft am Wochenende Kandidaten und Programm vor.

Syprolux: Nein zum Gratis-Transport

"Packt Euren Gratis-Transport ein - wir wollen ihn nicht!" Mit dieser klaren Botschaft richtet sich die Eisenbahnergewerkschaft FCPT/Syprolux an die Politik, die derzeit noch in Klausur sitzt und das Koalitionsprogramm aushandelt. "Der gratis öffentliche Transport klingt gut, ist aber ein vergiftetes Geschenk und Augenwischerei", sagte Syprolux-Präsidentin Mylène Bianchy am Freitagabend, als der Kongress eröffnet wurde. Das klinge, als würden der Bevölkerung 30 Millionen Euro pro Jahr geschenkt werden, schlussendlich müsse aber der Steuerzahler dafür aufkommen, stellte Bianchy klar.



Wir werden einen Stellenabbau nicht mitmachen.



Sie befürchtet, dass nach dem Motto "Was nichts kostet, ist auch nichts" die Wertschätzung sinken und der Vandalismus steigen wird. Die Zahlen würden das auch beweisen. "Wir haben derzeit noch einen guten und sicheren öffentlichen Transport, aber fünf bis acht Prozent der Kunden haben es fertiggebracht, dass der Vandalismus um 38,5 Prozent gestiegen ist. Sprecht doch erst mit den Leuten, deren Alltag es ist und die etwas davon verstehen", forderte sie von der Politik.



Syprolux-Präsidentin Milène Bianchy richtete deutliche Worte an die Politik. Foto: Pierre Matgé

Bianchy drückte aber auch die Sorge aus, dass es zu Personalabbau kommen könnte. Schlussendlich würden sich so auch für den Kunden der Bahn und der Busse negative Auswirkungen ergeben - Sicherheit und Qualität der Dienstleistung würden leiden. "Unserer Meinung nach werden Zugbegleiter und andere Sparten, wie Schalterpersonal und Kontrolleure unter Druck geraten, wenn keine Fahrkarten mehr nötig sind. Aber wir werden einen Stellenabbau nicht mitmachen."



Der Fokus liegt auf den Arbeitsbedingungen



Die Syprolux-Präsidentin stellte am Freitagabend zusammen mit FCPT-Präsident Paul Gries die Kandidaten und die Hauptforderungen vor, mit denen die Eisenbahnergewerkschaft FCPT/Syprolux in die Sozialwahlen im März 2019 ziehen wird. 64 Kandidaten mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren, darunter 62,5 Prozent neue Kandidaten und elf Prozent Frauen, sind aufgestellt. "E Schrëtt an d'Zukunft" lautet der Wahlslogan. Der Kongress am Samstag hielt dann in einer Resolution die Forderungen fest, mit denen man bei den Wahlen zur Personalvertretung und für die Arbeitnehmerkammer punkten möchte.



Der Fokus der Forderungen liegt auf den Arbeitsbedingungen, die vor allem durch die Schichtpläne geprägt sind. "Nicht ohne uns: Hört auf uns als Personalvertreter, denn wir arbeiten jeden Tag im Betrieb und kennen ihn", sagte Bianchy in Richtung Direktion. Im Einzelnen beinhaltet die Resolution folgende Punkte: