Syndikate: Herzstück kommunaler Koordination

Die Zusammenschlüsse von Gemeinden sind zwar nicht sonderlich bekannt, aber für den Lebensalltag der Menschen äußerst wichtig. Fusionen können zu Finanzierungsproblemen führen.

Von Billek über SIAS bis zu ZARW, diese Abkürzungen dürften den wenigsten Menschen etwas sagen, wohl selbst in den betroffenen Kommunen. Dabei stehen sie für drei von insgesamt 67 Gemeindesyndikaten, davon drei grenzüberschreitende, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Alltag der Menschen haben. Am 23. Februar wurde das entsprechende Gesetz 20 Jahre alt, eine teilweise Überarbeitung steht nun im Rahmen der Reform des Gemeindegesetzes an.

Diese Anpassungen betreffen alle 102 Kommunen des Großherzogtums, denn jede von ihnen ist Mitglied in mindestens vier Gemeindesyndikaten, 90 sind sogar in mindestens sechs Gemeindezusammenschlüssen vertreten ...