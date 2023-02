Piraten-Abgeordneter Sven Clement zieht vor Gericht, um die Herausgabe der Covid 19-Impfstofflieferverträge zu erzwingen.

Einblick in Impfstoffbestellungen

Sven Clement verklagt die luxemburgische Regierung

Simone MOLITOR Piraten-Abgeordneter Sven Clement zieht vor Gericht, um die Herausgabe der Covid 19-Impfstofflieferverträge zu erzwingen. Da ihm dieses Recht bislang verwehrt blieb, geht er von einem Verstoß gegen die Verfassung aus.

Am 14. Februar hat der Piraten-Abgeordnete Sven Clement eine Klage gegen das Gesundheitsministerium eingereicht. Dazu sah er sich nach eigenen Aussagen gezwungen, nachdem er zwei Jahre lang versucht hatte, Einblick in die Verträge der Impfstoffbestellungen der Regierung zu bekommen. Ein Recht, das Abgeordnete seit einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs im Jahr 2021 („Arrêt Clement“) haben.



Mehrere vergebliche Versuche

„Am 4. Januar 2021 habe ich ein erstes Mal nach besagten Kopien gefragt“, erklärte Clement am Mittwoch während einer Pressekonferenz. Ein nächster Versuch folgte am 22. April 2022. Am 25. Oktober 2022 hakte er in einer parlamentarischen Frage nach und wollte wissen, ob die Regierung eigene Verträge verhandelt habe, was jedoch verneint wurde. Nur die europäischen Verträge hätten Geltung, Luxemburg habe nichts unterschrieben, hieß es in der Antwort. Aus den Leaks der europäischen Verträge wisse er aber, dass es sogenannte „Vaccine Order Forms“ gab, „die jeder Staat an die Produzenten schicken musste und in denen auch Details wie Preise, Menge und Abhol-Zeitraum festgehalten waren“.

Einblick in solche Dokumente zu bekommen, ist ein konstitutionelles Recht. Sven Clement, Piraten-Abgeordneter

Am 27. Oktober 2022 bat Sven Clement das Gesundheitsministerium um Zugang zu diesen „Vaccine Order Forms“. Nach weiteren Erinnerungen folgte im Januar 2023 die offizielle Absage. Am 14. Februar reichte er seine Klage mit Verweis auf das „Arrêt Clement“ ein. „Einblick in solche Dokumente zu bekommen, ist ein konstitutionelles Recht, das alle Abgeordneten haben und das von der Regierung bewusst mit Füßen getreten wird“, ärgerte sich der Piraten-Abgeordnete.

Verstoß gegen Artikel 99 der Verfassung?

Die Wirksamkeit der Impfstoffe zweifele er nicht an, gehe inzwischen aber davon aus, dass der Luxemburger Staat gegen Artikel 99 der Verfassung verstoßen habe und Engagements in Bezug auf Impfstoffbestellungen eingegangen sei, die über ein Jahr hinausgingen. Da im Laufe der Pandemie große Impfstoff-Mengen zerstört werden mussten, liege dieser Schluss nahe, meinte Clement. Bei mehrjährigen Engagements sei die Regierung derweil dazu verpflichtet, ein Spezialgesetz auf den Weg zu bringen, was aber nicht passiert sei.

„Ich habe berechtigte Zweifel daran, dass hier die verfassungsrechtlichen Regeln betreffend den Staatshaushalt respektiert wurden“, schlussfolgert Clement. Da die Regierung alle Versuche abblocke, Einblick in die besagten Lieferverträge zu geben, frage er sich, was sie verstecken wolle. Als Oppositionsabgeordneter wolle er seiner Kontrollfunktion gerecht werden, versicherte er.

Ich habe berechtigte Zweifel daran, dass hier die verfassungsrechtlichen Regeln betreffend den Staatshaushalt respektiert wurden. Sven Clement

„New York Times“ klagt gegen von der Leyen

Es sei derweil kein Zufall, dass er die Klage gerade an diesem Tag eingereicht habe. Zum gleichen Zeitpunkt klagte nämlich die „New York Times“ gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen eines Riesenvertrags über 35 Milliarden Euro mit Biontech-Pfizer für die Lieferung von 1,8 Milliarden Dosen des Corona-Impfstoffs. Von der Leyen soll den Milliarden-Deal im März 2021 über SMS-Nachrichten mit Pfizer-Chef Albert Bourla besiegelt haben.

Die Europäische Kommission habe es jedoch versäumt, die SMS-Nachrichten der Vorverhandlungen zu veröffentlichen, wozu sie im Sinne der Transparenz rechtlich verpflichtet sei, argumentiert die „New York Times“. Sven Clement selbst sehe sich in einem ähnlichen Kontext gezwungen, vor Gericht zu ziehen, „denn wie soll ich sonst die Regierung kontrollieren und herausfinden, ob sie sich an das Grundgesetz hält?“.

Zum „Arrêt Clement“ Sven Clement hatte bereits 2021 einen wegweisenden Fall gegen die Regierung gewonnen, der jetzt als „Arrêt Clement“ bekannt ist, als Premierminister Xavier Bettel sich weigerte, ihm Zugang zu einem Vertrag zwischen der Regierung und einem Dritten zu gewähren. Der Verwaltungsgerichtshof gab dem Piraten-Abgeordneten in zweiter Instanz Recht. Das Urteil vom 26. Januar 2021 ging weit über den konkreten Fall hinaus und hatte ein parlamentarisches Nachspiel. Es besagt nämlich, dass Abgeordnete ein verfassungsmäßiges Recht auf Zugang zu allen von der Regierung unterzeichneten Verträgen haben. Damit wurde die Chamber in ihrer Kontrollfunktion gestärkt.

