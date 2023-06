Gestärkt und selbstbewusst gehen die Piraten aus den Gemeindewahlen hervor. In die Chamberwahlen geht die Partei nun mit einem klaren Ziel.

Piratepartei

Sven Clement: „Wir sind radikale Zentristen“

Simone MOLITOR

Fraktionsstärke ist das Ziel der Piratepartei. Bei den Chamberwahlen müsste sie also mindestens fünf Mandate bekommen. Die beiden aktuellen Abgeordneten Sven Clement und Marc Goergen halten das für sehr realistisch. Der Trend rezenter Umfragen sei während der Kommunalwahlen bestätigt worden. „Mit drei Gemeinderäten sind wir in diese Wahlkampagne gegangen, mit 19 sind wir herausgekommen. Keine andere Partei hat prozentual so zugelegt“, so Marc Goergen am Dienstag vor der Presse. 13 Piraten wurden in Proporzgemeinden gewählt, sechs in Majorzgemeinden.

„Exzellenter Score“ bei den Kommunalwahlen

„Das zeigt das Potenzial, das wir als Piraten haben. Inzwischen zählen wir rund 730 Mitglieder. Mehr als ein Viertel haben wir mobilisiert, um bei den Gemeindewahlen anzutreten. Der Score ist exzellent, fast zehn Prozent wurden gewählt, deshalb sind wir natürlich sehr zuversichtlich für die Parlamentswahlen“, bekräftigt Sven Clement.

Besonders freut sich die Partei darüber, mit Mandy Arendt in Colmar-Berg nun eine erste Bürgermeisterin zu haben, und in Ell noch dazu mit Kim Muller den ersten Schöffen. Die vier Sitze in der Gemeinde Petingen sind indes der größte Erfolg. Dass es dort dennoch wieder zu einer CSV/LSAP-Koalition kommt, obwohl diese zehn Prozent verloren hat, ärgert Marc Goergen, der 2.435 Stimmen bekam. Auch die Wähler seien unzufrieden. Die LSAP habe schlecht verhandelt, „sonst wäre mit Jean-Marie Halsdorf nicht erneut ein CSV-Bürgermeister an die Spitze gekommen, während der Erstgewählte, Romain Mertzig von der LSAP, erster Schöffe bleibt.“

Startschuss der Piraten-Kampagne am 31. August

Am 31. August wird die Piratepartei ihre Kampagne für die Chamberwahlen beim Nationalkongress in Remich auf dem Schiff einläuten. „Wir lassen uns nicht stressen. Wir haben gerade erst den größten Gemeindewahlkampf, den wir je hatten, hinter uns. Dafür zeichnen größtenteils ehrenamtlich tätige Parteimitglieder verantwortlich. Nichts wurde extern angefertigt“, unterstreicht Clement.

Wir machen nichts im stillen Kämmerlein, sondern leben das, was wir predigen: Transparenz und Partizipation. Sven Clement, nationaler Spitzenkandidat der Piraten

Auch das Programm für die Chamberwahlen werde breit und basisdemokratisch diskutiert. „Wir machen das nicht im stillen Kämmerlein. Von außen kommen gute Impulse, die wir einfließen lassen, um Lösungen im Interesse der Menschen zu bieten. Wir leben das, was wir predigen: Transparenz und Partizipation“, so der nationale Spitzenkandidat der Piraten.

Wie bei den Kommunalwahlen werde man auch für Oktober vielfältige Kandidatenlisten aufstellen. „Wir sind keine Partei der Eliten, sondern für jeden, weil wir der Meinung sind, dass jede Bevölkerungsschicht, jedes Geschlecht und jede Alterskategorie ein Recht darauf hat, in der Politik gehört zu werden“, verdeutlicht Clement.

Dass Sven Clement (l.) und Marc Goergen als Spitzenkandidaten bei den Chamberwahlen antreten, ist kein Geheimnis. Mit allem anderen wolle man sich nicht hetzen lassen. Foto: siM

Spätestens am 31. August werden dann auch die Namen der acht Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Die Piraten setzen nicht nur auf paritätische Doppelspitzen, sondern wollen auch möglichst ausgewogene Listen aufstellen. Der Slogan bleibt derweil unverändert: Gerecht Léisunge fir jiddereen.

Wir sind radikale Zentristen. Gute Ideen können links oder rechts von der Mitte kommen. Sven Clement, Piratepartei

Zusammenarbeit mit ADR oder Déi Lénk ausgeschlossen

„Wir wurden in den letzten Jahren oft gefragt, wofür wir stehen, weil unser Programm weder rechts noch links sei. Wir sind radikale Zentristen und der Meinung, dass man gute Ideen nehmen muss, ob sie nun links oder rechts von der Mitte kommen. Klar für uns ist, dass man nicht mit Extremen arbeiten kann. Wir haben uns die Finger einmal verbrannt, waren jung und naiv. Daraus haben wir gelernt“, so Clement in Anspielung auf die technische Gruppe, die die Piraten einst mit der ADR bildeten.

„Wir wollen eine Politik machen, die pragmatisch ist, die gerecht ist, die eben nicht den einen gegen den anderen ausspielt, sondern versucht, jeden mitzunehmen“, beschreibt der Abgeordnete. Koalitionen mit der ADR oder den Linken kommen demzufolge nicht infrage. Auch wolle man nicht als Vierter mit an Bord genommen werden, um Gambia zu stärken, sollte es sich als nötig erweisen. „Ich habe sehr viel Spaß an der Oppositionsarbeit, aber natürlich macht man Politik, um gestalten zu können und nicht nur, um das Haar in der Suppe zu finden“, so Clement noch.

