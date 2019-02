Das Observatoire de l'habitat hat sich in einer Studie mit dem Thema Bauland befasst: Wie haben sich die Baulandpreise entwickelt? In wessen Händen konzentriert sich das Bauland? Auf diese und weitere Fragen gab es am Donnerstag Antworten.

Politik 2 Min.

Studie zum Bauland in Luxemburg

Wer in Luxemburg bauen möchte, weiß: Es sind in erster Linie die Grundstückspreise, die das Bauen teuer machen. Grund genug für das Observatoire de l'habitat, eine umfassende Studie durchzuführen, in der vier Fragen nachgegangen wird: Entwicklung der Baulandpreise Zwischen 2010 und 2017 sind die Baulandpreise im Schnitt um 6,1 Prozent pro Jahr gestiegen ...

