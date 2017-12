(ham) - Der Sozialkonflikt im Pflegebereich spitzt sich weiter zu. Knapp sechs Monate nach Abschluss der Verhandlungen scheinen immer noch acht Einrichtungen den neuen Kollektivvertrag im Krankenhauswesen nicht applizieren zu wollen. Der Minister erklärt sich indessen nicht zuständig.



Betroffen sind die Seniorenresidenzen Petingen, Consdorf und Saint-Jean-de-la-Croix, die von der Gruppe ZithaSenior verwaltet werden, der „Parc du troisième âge“ in Bartringen, die Hospizeinrichtungen in Hamm und Pfaffenthal sowie das Pflegeheim „An de Wisen“ in Bettemburg, das von der Sodexo-Gruppe betrieben wird.

In einer Unterredung am Freitag mit dem christlichen Gewerkschaftsbund soll Sozialminister Romain Schneider von einem arbeitsrechtlichen Problem gesprochen haben, das nicht in seinen Zuständigkeitsbereich falle. Die finanziellen Mittel zur Aufwertung der Karrieren hingegen seien auf jeden Fall vorhanden. Das habe ihnen der Minister zugesichtert, betonte Verhandlungsführerin Céline Conter vom LCGB gegenüber wort.lu.

Indessen aber weigern sich verschiedene Einrichtungen, einzelne, im neuen Kollektivvertrag enthaltenen Bestimmungen zu applizieren. Wegen fehlender finanzieller Ressourcen, wie es heißt. "Der Minister sagt, die Gelder seien da. Die Einrichtungen aber sagen das Gegenteil. Ein unglaubliches Hin und Her, zum Nachteil des Personals und der Patienten", so Céline Conter. Der LCGB sei auf jeden Fall enttäuscht, dass die Unterredung mit dem Minister keine positiveren Resultate zu Tage gefördert habe.



Gehälter nicht vollständig ausgezahlt



Gleichzeitig kritisiert der OGBL, dass die Direktionen der genannten Einrichtungen glaubten, „sich auch weiterhin alles erlauben zu dürfen“. Diese hätten nun schon zum zweiten Mal in Folge die Monatsgehälter nicht vollständig ausgezahlt, bemängelt der unabhängige Gewerkschaftsbund in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag.

So sollte laut FHL-Vertrag eine erste Punktwerterhöhung rückwirkend im August ausgezahlt werden. Das sei aber nicht überall der Fall gewesen, meinte eine Sprecherin des OGBL bereits Anfang des Monats gegenüber wort.lu. Auf die Punktwerterhöhung im August sollten dann von Oktober an erhebliche Lohnaufbesserungen folgen. Doch auch davon sei auf den beiden jüngsten Lohnzettel nichts zu sehen gewesen.

Verpflichtungen müssen eingehalten werden



„Das ist absolut inakzeptabel“, schreibt der unabhängige Gewerkschaftsbund weiter. An die Regierung war es der Aufruf, Verantwortung zu übernehmen und ihre Verpflichtungen einzuhalten. Es gebe nämlich kein Argument dafür, dass die besagten Arbeitgeber auch weiterhin die Rechte ihrer Mitarbeiter missachteten.



Im gleichen Zusammenhang hofft der OGBL, dass der neue Gemeinderat der Stadt Luxemburg die Haushaltsvorlage rasch gut heißen wird. Der Verwaltungsrat der Hospizien in Hamm und Pfaffenthal hatte nämlich angekündigt, im Falle einer öffentlichen Subvention den Kollektivvertrag applizieren zu wollen.

Ein besonderes Sorgenkind aber ist das Pflegeheim „an de Wisen“ in Bettemburg. Mit einem Abkommen in letzter Sekunde hätte man noch gerade so einen Streik abwenden können, so der OGBL. Also sei es umso wichtiger, dass dieses Abkommen jetzt auch eingehalten wird.

Der unabhängige Gewerkschaftsbund hofft nun darauf, dass nach den Unruhen der letzten Monate endlich Frieden im Pflegebereich einkehrt. Allerdings behält sich der OGBL auch sämtliche gewerkschaftliche Maßnahmen vor, sollten die betroffenen Einrichtungen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Eine erste Protestveranstaltung ist für den 13. Dezember in den OGBL-Räumen in Düdelingen vorgesehen.