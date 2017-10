(mig) - Im Streit zwischen dem Bildungsministerium und der Personalvertretung der "Education différenciée" (EEGED) haben sich die Wogen geglättet. Die 169 Ediff-Fachkräfte, die in den Grundschulen mit förderbedürftigen Kindern arbeiten, werden nun doch nicht den Regionaldirektionen unterstellt. Wie die EEGED am Donnerstag in einem Presseschreiben mitteilte, habe Bildungsminister Claude Meisch dem gewerkschaftlichen Druck nachgegeben und auf den hierarchischen Wechsel verzichtet.

Im Zuge der Reform können die Ediff-Mitarbeiter kommendes Jahr ihre beruflichen Wünsche zum Ausdruck bringen. Sie können wählen zwischen einer Anstellung in den Grundschulen im Rahmen der Förderteams (ESEB) unter der Leitung der Regionaldirektoren oder einer Anstellung in einem der neun nationalen Kompetenzzentren.

Das Bildungsministerium plant drei regionale Versammlungen mit dem Ediff-Personal, um sie über die geplanten Neuerungen zu informieren.