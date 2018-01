(DS) - Umweltministerin Carole Dieschbourg und Wirtschaftsminister Etienne Schneider verließen die Kabinettssitzung am Freitag als letzte. Dann demonstrierten sie Einigkeit. "Wir sind uns in einem ganz wichtigen Punkt einig. Mit der Rifkin-Studie haben wir uns festgelegt, wie wir in Zukunft mit dem Wachstum umgehen wollen", so Wirtschaftsminister Schneider auf die Frage, ob es zwischen ihm und Umweltministerin Carole Dieschbourg zur Aussprache gekommen sei. Wie Schneider verwies auch Dieschbourg auf die Rifkin-Studie. Man werde in Zukunft gezielt nur solche Betriebe anwerben, die dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft entsprechen würden, so der Vizepremier



Dieschbourg hatte in einem Interview mit dem "Luxemburger Wort" gegenüber der geplanten Joghurtfabrik in Bettemburg und der Steinwollefabrik in Sassenheim ökologische Bedenken geäußert. In dem Gespräch hatte sie sich auch skeptisch hinsichtlich der Ansiedlung des Google-Datenzentrums in Bissen gezeigt.



Schneider hatte seinerseits gegenüber RTL betont, dass er über diese Kritik nicht hinwegsehen werde. Er werde seiner Kabinettskollegin im Ministerrat das sagen, "was ich darüber denke". Zu einer hitzigen Auseinandersetzung am Kabinettstisch kam es am Freitag aber nicht.



Vor Rifkin



Zu den beiden Unternehmen anbelangt, die sich in Bettemburg und in Sassenheim niederlassen wollen, erklärten die beiden Minister, dass die Prozeduren in beiden Fällen bereits vor der Vorstellung der Rifkin-Studie angelaufen waren. Die Betriebe müssten sich selbstverständlich an alle Auflagen des Umweltministeriums halten. sollten sie dies nicht tun, würden sie auch keine Genehmigung erhalten. Der Wirtschaftsminister verwies aber auch auf die Niederlassungsfreiheit. Dazu hätte die Regierung nicht um die beiden Unternehmen geworben. Die Unternehmen hätten sich aus eigenen Überlegungen heraus für den Standort Luxemburg entschieden. Der Steinwolleproduzent in Sassenheim hätte sich zudem verpflichtet, die Anlagen umwelttechnisch stets auf dem letzten Stand zu halten.



Umweltministerin Dieschbourg unterstrich, dass ihre Partei von Anfang an darauf aufmerksam gemacht habe, dass es durch den Steinwolleproduktion möglicherweise Problemen bei der Luftqualität kommen könnte. Wie Schneider verwies auch die Umweltministerin darauf, dass die beiden Unternehmen noch nicht ein Einklang mit der Rifkin-Stategie stünden, weil die diese Richtlinie zu dem Zeitpunkt noch nicht vorgelegen hatte.



Innenminister Dan Kersch hob am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Laufbahnen im Staatsdienst zudem hervor, dass Premierminister Bettel im Ministerrat im Zusammenhang mit den Divergenzen zwischen Schneider und Dieschbourg an das Regierungsprogramms erinnert hatte.