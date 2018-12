In seiner traditionellen Weihnachtsansprache ging Großherzog Henri in diesem Jahr auf die internationale Zusammenarbeit zwischen den Nationen ein. Die Solidarität in Luxemburg war das zweite Thema seiner Rede.

Stolz auf Diversität und Zusammenhalt

In seiner traditionellen Weihnachtsansprache ging Großherzog Henri in diesem Jahr auf die internationale Zusammenarbeit zwischen den Nationen ein. Die Solidarität in Luxemburg war das zweite Thema seiner Rede.

In seiner Weihnachtsansprache erinnerte Großherzog Henri an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Nach dem 11. November 1918 sei die Welt eine andere gewesen, weil die europäische Vormachtstellung in Frage gestellt worden sei. Das Ende des Ersten Weltkriegs stelle ein Zäsur in der europäischen Geschichte dar, die in eine neue Ära mündete, in der die Zusammenarbeit zwischen den Nationen im Vordergrund stand. Der Staatschef erinnerte an den Vorläufer der Vereinten Nationen, die „Société des Nations“.

Doch die neuen Spielregeln hielten den Krisen und dem Sturm des Nationalismus, der sich in der 1930er-Jahren erneut breit machte, nicht stand. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg habe die internationale Zusammenarbeit endgültig Fuß fassen können. „In der Welt von heute sind der Multilateralismus, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die Gleichberechtigung wichtiger denn je“, betonte Großherzog Henri am Heiligabend.

Der Multilateralismus müsse überall dort greifen, wo die bilateralen Beziehungen an ihre Grenzen stoßen. Als Beispiel nannte der Staatschef den internationalen Handel, den Kampf gegen den Klimawandel, die Herausforderungen der Migration und die Vorbeugung von Konflikten.

In dem Zusammenhang hob er die Verdienste der Luxemburger Diplomatie hervor, die sich seit Jahrzehnten für das internationale Recht und für die Vertiefung der multilateralen Zusammenarbeit einsetze. Beim Klimagipfel in Kattowitz sei er erneut persönlich Zeuge dieser Bemühungen geworden, erklärte der Großherzog. Die zur Verfügung stehenden Instrumente und Institutionen hätten sich bewährt. Daher müsse die Staatengemeinschaft daran festhalten. Deren Funktionsweise müsse allerdings an die rezenten Entwicklungen angepasst werden. In einer Zeit, die allzu oft von nationalen Egoismen geprägt sei, müssten sich die internationalen Akteure ihrer Verantwortung bewusst sein, forderte der Staatschef: „Mir hunn nëmmen eng Welt, mat Erausfuerderungen, déi eis alleguerten eppes uginn.“

"Ausgrenzung und simplistische Slogans fanden kaum Anklang"

Konsens und Solidarität Im zweiten Teil seiner Ansprache blickte der Großherzog auf die Wahlen vom vergangenen Oktober zurück. Er wünschte der Regierung eine glückliche Hand bei der Ausübung „ihrer wichtigen und noblen Aufgabe“. Wie im Ausland zeichne sich auch in der luxemburgischen Parteienlandschaft ein Wandel ab. Die Wähler würden sich weniger an eine Partei gebunden fühlen und ihre Gunst daher anderen, neuen Parteien schenken. Spezifische Anliegen oder Themen würden stärker in den Vordergrund gelangen, betonte Großherzog Henri weiter.

Er zeigte sich allerdings zufrieden, dass es in wichtigen Punkten weiterhin einen parteiübergreifenden Konsens gibt und dass „simplistische Slogans“ kaum Anklang finden: „Mir sollen houfreg sinn op d’Diversitéit an den Zesummenhalt an eiser Gesellschaft.“ Er dankte in dem Zusammenhang deshalb allen Nicht-Luxemburgern für ihren Beitrag zum Wohl der Gesellschaft. Großherzog Henri dankte auch all jenen, die sich für Not leidende Menschen engagieren, sei es in Luxemburg oder in den internationalen Krisengebieten. Dort, wo die Politik an ihre Grenzen stoße, seien Solidarität und soziales Engagement oft der einzige Lichtblick. Es reiche nicht, das Leid zu erkennen, es brauche auch Mut, um die Welt zum Besseren zu verändern.

Der Staatschef erinnerte auch an das Engagement von Großherzogin Maria Teresa, die sich dem Kampf gegen die sexuelle Gewalt verschrieben hat. Im Frühjahr werde sie zusammen mit drei Friedensnobelpreisträgern an einem wichtigen internationalen Forum zu diesem Thema in Luxemburg teilnehmen.