Steve Thull wird neuer Chef der Luxemburger Armee

Der Regierungsrat hat am Freitag einen neuen Stabschef der Armee ernannt. Steve Thull übernimmt ab Ende September den Posten von Alain Duschène.

(jt) - Steve Thull wird neuer Chef der Luxemburger Armee. Der Lieutenant-Colonel folgt am 29. September General Alain Duschène nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Die Personalie wurde am Freitag im Regierungsrat beschlossen.

Steve Thull auf einem Archivbild aus dem Jahr 2004. Foto: Teddy Jaans

Der 52-jährige Thull, der ab September in den Rang eines Generals aufsteigen wird, hatte sich einem zweistufigen Bewerbungsverfahren gestellt und sich dabei gegen die anderen Colonels und Lieutenants-colonels der Armee durchgesetzt.

Bausch: "Armee modernisieren"

Minister François Bausch (Déi Gréng), auf dessen Vorschlag die Ernennung zurückgeht, sprach von einem Generationswechsel im Führungsstab des Militärs. "Ich sehe Lieutenant-Colonel Steve Thull als einen Soldaten, der in der Lage ist, die Armee zu modernisieren und gleichzeitig die neuen Sicherheitsgefahren zu erkennen, wie zum Beispiel die Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder der Cyber-Verteidigung, die für alle künftigen militärischen Planungen von wesentlicher Bedeutung sind", wird Bausch in einem Communiqué zitiert.

Eine Priorität für Thulls kommende Amtszeit werde es sein, mehr Frauen im Kader zu integrieren sowie die Kommunikationsarbeit der Armee zu stärken.

Armeechef geht in Rente - kein Zusammenhang mit Causa Schleck Ende September tritt Alain Duschène in den Ruhestand. Mit der Causa Schleck hat das nichts zu tun, sagte Verteidigungsminister François Bausch am Dienstag.

Steve Thull absolvierte die Königliche Militärakademie in Brüssel und wurde 1991 zum Lieutenant ernannt. In Paris besuchte er zwischen 2006 und 2007 einen Kurs für höhere militärische Ausbildung. Er war zudem bei Auslandseinsätzen in Bosnien-Herzegowina (IFOR), im Tschad und der zentralafrikanischen Republik (EUFOR) aktiv.

Bevor er Kompaniekommandant wurde, war Thull Chef des "Peloton mortiers", des "Peloton anti-char" und des "Peloton éclaireurs". Anschließend übernahm er verschiedene Führungsaufgaben im Generalstab. Zuletzt war Thull in der Armee für den Bereich Information und Kommunikation zuständig.

Thull ist verheiratet und hat drei Kinder.