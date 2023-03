Während Déi Gréng sich bedeckt halten, wagt die LSAP vor der Tripartite einen Frontalangriff - und die DP wittert eine Gefahr.

Im Hinblick auf die Tripartite

Steuererleichterungen: So tickt Blau-Rot-Grün vor der Tripartite

Florian JAVEL Während Déi Gréng sich bedeckt halten, wagt die LSAP vor der Tripartite einen Frontalangriff - und die DP wittert eine Gefahr.

Die Fassade bröckelt. Seit mehreren Wochen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen innerhalb der Regierungskoalition. Vor allem herbeigeführt durch den wachsenden Druck auf die Regierung, im Hinblick auf Energiekrise und Inflation die Bürger steuerlich zu entlasten, lässt Gambia nach zehn Jahren Regierungsverantwortung tief in die ideologischen Gräben innerhalb der Koalition blicken.

Denn auf welchem Wege steuerlich entlastet wird, darüber ist sich Blau-Rot-Grün uneinig. Bei der Tripartite könnte das Steuerthema, wie bei der ersten Tripartite im März vorigen Jahres der Index, zum Knackpunkt der Verhandlungen werden. Im Ministerrat wurde am Mittwoch bereits das Thema angesprochen.

Die Gewerkschaftsvertreter haben zudem bereits vor Beginn der Verhandlungen am Freitag Farbe bekannt und der Regierung ihre Forderung vorgelegt, die Steuertabelle an die Inflation anzupassen - ein Anliegen, das die Regierung am Dienstag im Rahmen der bilateralen Gespräche mit Gewerkschaften und Patronat zur Kenntnis genommen hat.

Ob sich allerdings alle damit zufriedengeben werden, dass das Thema nur angeschnitten und nicht Teil eines potenziellen Beschlusses der Tripartite-Runde am Freitag werden könnte, bleibt abzuwarten. Im Vorfeld der Verhandlungen hat sich das „Luxemburger Wort“ bei den Regierungsparteien umgehört, wie diese zur Steuerfrage stehen.

Déi Gréng: Keine strukturelle Steuerreform vor Ende der Legislaturperiode

Wer in der Steuerfrage bis vor der Tripartite öffentlich nur spärlich das Wort ergriffen hat, sind Déi Gréng. Was Co-Parteipräsident Meris Sehovic gegenüber dem „Luxemburger Wort“ allerdings nicht so stehen lassen möchte: „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder klar gemacht, worum es uns geht. Wir führen allerdings keine Verhandlungen auf dem öffentlichen Platz. So haben wir noch nie Politik gemacht.“

Wer allerdings eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation als Forderung in der Pressemitteilung, die Déi Gréng zur großen Steuerdebatte im Sommer 2022 verschickt haben, sucht, wird sie nicht finden. Unterstützt die Partei also nicht die Forderung der Gewerkschaften?

Sehovic wolle der Tripartite nicht vorgreifen, sagt er, sei sich aber bewusst, dass die kalte Progression den Menschen zu schaffen mache. „Ich höre die Gewerkschaften, das tue ich“, sagt er. Wichtig sei es aber vor allem, kurzfristige Lösungen zu finden, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, in puncto Wohnungsbau die richtigen Schritte zu setzen und in die Energiewende zu investieren.

Ich höre die Gewerkschaften, das tue ich. Meris Sehovic, Co-Parteipräsident von Déi Gréng

Für eine strukturelle Steuerreform sei es in dieser Legislaturperiode zwar zu spät, allerdings wollen Déi Gréng daraus die „Top-Priorität“ der zukünftigen Regierung machen, sollte die Partei daran beteiligt sein. „Es muss die allererste Maßnahme einer neuen Regierung nach den Wahlen sein“, betont Sehovic. Alle Probleme, die allerdings mit dem Luxemburger Steuersystem zusammenhängen, werde man wohl oder übel „nicht zufriedenstellend innerhalb der nächsten Monate lösen können“.

Ob Blau-Rot-Grün sich in puncto Steuern noch vor den Wahlen einigen müsse, um gemeinsam ein Zukunftsprojekt nach dem Wahlkampf auf die Beine zu stellen, wie Co-Parteipräsidentin der LSAP, Francine Closener, vorige Woche in einem Radiointerview bezeugte, sieht Sehovic „nicht kategorisch so“. „Wir stehen als Regierung geschlossen zusammen.“

Im Wahlkampf werde man allerdings nicht zögern, die eigene Parteiprogrammatik in den Vordergrund zu stellen - vor allem in puncto Steuern. „Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit, gehen aber nicht so weit zu sagen, dass wir jetzt schon Koalitionsgespräche führen müssen“, so Sehovic.

DP: „Wichtig, dass wir an unsere Betriebe denken“

Die DP tut sich auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ schwerer, ihre Position zur Steuerfrage zu klarifizieren. DP-Generalsekretärin Carole Hartmann antwortet zuerst: „Für uns als DP ist es wichtig, dass Diskussionen, die in der Tripartite aufkommen könnten, nicht im Vorfeld bereits geführt werden.“

Doch dann lässt sich Hartmann auf die Fragen ein. Die Diskussion rund um die Abschaffung der kalten Progression sei eine Debatte, die von der Gewerkschaft verlangt worden sei - nicht von der Regierung. „Es ist auch nicht das Sujet der Tripartite, wie es in vergangenen Verhandlungsrunden vorbehalten wurde. Wenn die Gewerkschaften dieses Gespräch aber suchen, wollen wir uns davor nicht positionieren.“

Für die DP stehe fest: Die Menschen müssen entlastet, ihre Kaufkraft gestärkt werden, die Wirtschaft aber kompetitiv bleiben. „Es ist auch wichtig, dass wir an unsere Betriebe denken.“ Diskussionen vor allem darüber, ob die Frage danach, wie die Regierung in Zukunft über Steuererleichterungen oder eine größere Reform den Menschen helfen wird, die Zukunft von Gambia entscheiden könnte, will Hartmann nicht beantworten. „Ich gebe Ihnen kein Ja oder Nein.“

Es ist auch wichtig, dass wir an unsere Betriebe und ihre Kompetitivität denken. Carole Hartmann, DP-Generalsekretärin

Dass besonders die DP sich vor der Tripartite nicht in die Karten schauen lassen möchte, hat seine Gründe. Die von der DP aufgestellte Finanzministerin Yuriko Backes hat in der Vergangenheit immer wieder betont, eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation sei in Krisenzeiten „unverantwortlich“. Die Forderung der Gewerkschaften und die mediale Aufmerksamkeit rund um das Thema Steuern könnten im Rahmen der Tripartite zur Belastungsprobe für die DP werden.

Was die LSAP nicht laut aussprechen möchte, kommuniziert sie über Dan Kersch. Der Abgeordnete ist für sein „franc-parler“ bekannt. Foto: Stéphane Guillaume

LSAP: Steuerfrage muss nicht zwingend in der Tripartite geregelt werden

Im LSAP-Lager zeigt sich Co-Parteipräsident Dan Biancalana ebenso zögerlich wie die DP Generalsekretärin – andere aus der Partei allerdings nicht. Der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch gab diese Woche in einem Radiointerview zu verstehen, es würde der LSAP noch gelingen, die DP umzustimmen, um die Bürger anhand der Anpassung der Steuertabelle an die Inflation entlasten zu können.

„Die Situation ist so nicht mehr tragbar“, kritisierte Kersch sogar die DP dafür, in puncto Steuererleichterungen immer wieder auf den famosen „finanziellen Spielraum“ zu verweisen. „In meinen Augen ist dieser Spielraum heute gegeben“, sagt Kersch dazu.

Biancalana allerdings findet: „Diese Diskussionen gehören in die Tripartite.“ Es sei nicht zwingend notwendig, die Steuerfrage in der Tripartite zu regeln, da diese auch innerhalb der Regierung besprochen werden könne, doch sei die Tripartite ein geeigneter Rahmen dafür, findet Biancalana. „Wir reden zwar in der Tripartite darüber, wie wir durch Maßnahmen der Krise entgegenwirken können, das eine schließt das andere aber nicht aus.“

