(BB) - Seit acht Jahren ist in Luxemburg ein gesetzlicher Rahmen für eine mögliche Sterbehilfe am Lebensende in Kraft. "Wichtig ist, dass es in den letzten Jahren keine Missstände bei der aktiven Sterbehilfe gegeben hat. Das Gesetz wird auch nicht in Frage gestellt", sagt der Parlamentsvorsitzende Mars Di Bartolomeo. Am Montagmorgen hatte ihm die Kontrollkommission über Euthanasie und Sterbebegleitung ihren neuen Bericht zugestellt.

In den Jahren 2015/2016 baten 18 unheilbar kranke Menschen um ein Ende ihrer Leiden. Die meisten litten unter einer schweren Krebserkrankung im Endstadium.

"Die Sterbehilfe ergänzt die Möglichkeiten am Lebensende. Denn die Palliativmedizin liefert nicht Antworten auf alle Fälle", sagt Dr. Carlo Bock. Der langjährige Krebsspezialist ist in der Kontrollkommission damit beauftragt, die Anträge zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass der gesetzliche Rahmen aus dem Jahr 2009 eingehalten wird.

Im höheren Alter



Im Vergleich zu den vorherigen Jahren ist die Anzahl der Anträge leicht angestiegen. Zuvor waren es auf zwei Jahre rund 14 bis 15 Gesuche um einen frühzeitigen Tod.



Wie aus dem jüngsten Bericht hervorgeht, erfolgte die Sterbehilfe in 16 Fällen im Krankenhaus. Einmal fand das Erlösen der Leiden zu Hause und einmal in einem Altersheim statt. 17 der 18 Personen waren über 60 Jahre alt.

Ein paar Empfehlungen



In ihren Empfehlungen spricht sich die Kontrollkommission für eine bessere Information der Patienten aus. Dies könne zum Beispiel mit gesonderten "consultations médico-éthiques" erfolgen, bei denen sich ein Arzt Zeit nimmt heikle Fragen zum Lebensende zu beantworten. In diesen Sprechstunden könnten sowohl die Palliativmedizin, die aktive Sterbehilfe als auch die allgemeinen Rechte und Pflichte der Patienten zur Diskussion stehen.



Weiter appelliert die Kommission an die Ärzte, moralische Bedenken an der Ausführung einer Sterbehilfe zu gegebener Zeit kundzutun. Sollte ein Arzt dem Verlangen nach einem vorzeitigen Tod nicht selbst nachkommen wollen, so müsse er den Patienten frühzeitig in Kenntnis setzen. Ansonsten wäre die schwerkranke Person im Endstadium darauf angewiesen, einen anderen Arzt zu finden, so dass sich die Leiden wiederum hinziehen würden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.