Als erste Partei beendete am Mittwoch die DP den dry january und lud zum Neijoerspatt. Unter dem Motto „No bei dir“ starten die Liberalen ins Superwahljahr.

Neujahrsempfang der DP

„Statt zu streiten, reagieren wir auf konkrete Sorgen“

Simone MOLITOR Als erste Partei beendete am Mittwoch die DP den dry january und lud zum Neijoerspatt ins Chouchou in Hollerich. Unter dem Motto „No bei dir“ starten die Liberalen ins Superwahljahr.

Dicht an dicht gedrängt standen die Mitglieder, Politiker und Freunde der DP am Mittwochabend im Chouchou in Hollerich, als würden sie den Slogan bereits kennen, den Parteipräsident Lex Delles in seiner Neujahrsansprache als Leitmotiv der Liberalen präsentierte: „No bei de Leit – No bei dir“.

Wir behalten einen kühlen Kopf und arbeiten weiter im Interesse der Bevölkerung. Lex Delles, Parteipräsident der DP

„Wir sind noch nicht im Wahlkampf“, betonte er gleich eingangs in Bezug auf das bevorstehende außergewöhnliche Jahr, in dem es darum gehe, gemeinsam die Herausforderung zweier Wahlen anzugehen. „Wir behalten einen kühlen Kopf und arbeiten weiter im Interesse der Bevölkerung. Statt zu streiten, stehen wir nahe bei den Menschen und liefern Antworten auf konkrete Sorgen. Darauf kommt es in diesen Zeiten an“, so der DP-Minister, der an den Energietisch und die beiden Tripartite-Runden erinnerte. Die Regierung - allen voran der Premierminister - habe Verantwortung übernommen und Wert auf Solidarität gelegt.

„Uns ging es darum, den Menschen direkt zu helfen und ihnen ihre Kaufkraft zurückzugeben, gleichzeitig aber auch die Wirtschaft am Laufen halten und das Staatsbudget im Griff“, monierte Delles, um ebenfalls in Erinnerung zu rufen, dass Finanzministerin Yuriko Backes bereits in ihrer Haushaltsrede Steuererleichterungen in Aussicht gestellt habe, „sofern es das Budget zulässt“. Die DP stehe überdies für eine nahe Familien- und Bildungspolitik, „die da ankommt, wo sie gebraucht wird“. Als Beispiele nannte er Maßnahmen wie die Hausaufgabenhilfe oder kostenlose Kinderbetreuung.

Flexibilisierung statt Reduzierung der Arbeitszeit

Die rigiden Arbeitszeitmodelle würden den Lebensrealitäten der Menschen nicht mehr entsprechen, stellte der Parteipräsident fest. „Wir wollen den Menschen helfen, Familie und Arbeit besser in Einklang zu bringen. Dafür brauchen wir Lösungen. Eine flexiblere Arbeitszeit oder die Einführung einer Jahresarbeitszeit ist der richtige Weg und nicht eine generelle Arbeitszeitverkürzung“, sagte Delles.

Eine flexiblere Arbeitszeit ist der richtige Weg und nicht eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Lex Delles, Parteipräsident der DP

„Im Logement sind wir momentan in einer Situation, in der wir riskieren, dass Tausende Wohnungen nicht gebaut werden können. Jede Wohnung, die heute nicht gebaut wird, ist eine Wohnung, die der jungen Generation morgen fehlt. Wenn wir die Wohnungssituation hier im Land in den Griff bekommen wollen, müssen wir jede Piste ausloten, um das Angebot zu erhöhen, sei es dadurch, dass die öffentliche Hand Projekte aufkauft, staatliche Bauherren ihre Aktivitäten verstärken oder auch der Pensionsfonds mehr in den Stein investiert“, listete Delles auf.

"Die DP ist eine Partei, die anpackt, sei es national, regional oder lokal", sagte Parteipräsident Lex Delles. Foto: Gerry Huberty

„Eine Partei, die die Sorgen der Bürger ernst nimmt“

„Trotz der aktuell schwierigen Zeiten wird die Klimapolitik immer eine Priorität der DP bleiben. Premier Xavier Bettel hat mit seiner Initiative eines Klima-Bürgerrats bewiesen, dass wir die Klimakrise ernst nehmen und sie zusammen mit den Menschen angehen wollen. Wir müssen die Transition in erneuerbare Energien beschleunigen“, so Delles weiter. Die DP habe den Anspruch, weiter Verantwortung für das Land und seine Bürger zu übernehmen: „Die DP ist eine Partei, die anpackt, sei es national, regional oder lokal. Eine Partei, die die Sorgen der Bürger ernst nimmt“.

„In Zeiten von Krisen, wie wir sie erleben, braucht unser Land eine Partei, auf die Verlass ist. Diese Verantwortung übernehmen wir“, knüpfte Generalsekretärin Carole Hartmann an die Worte ihres Vorredners an. „No bei dir“ bedeute, dafür zu sorgen, dass die Städte und Dörfer noch lebenswerter werden und der Zusammenhalt in der Gemeinde aktiv gestärkt werde. „Wir kümmern uns darum, wir packen es an“, versprach auch sie.

Premier Xavier Bettel ist "stolz" auf seine Mannschaft und sparte nicht mit Lob. Foto: Gerry Huberty

Lob vom Premier an alle DP-Minister

„Immens frou“, einander nach fast drei Jahren endlich wieder unter normalen Bedingungen wiederzusehen, zeigte sich derweil Premier Xavier Bettel. Einen besonderen Dank sprach er Finanzministerin Yuriko Backes für ihre „vorsichtige Hand“ aus. Eine umsichtige Finanzpolitik sei derzeit besonders wichtig. Auch Bildungsminister Claude Meisch, der mit der Schule kein einfaches Dossier habe, dankte Bettel: „Wir haben heute Schulen, die sich an die Realität angepasst haben, wo jeder Schüler mit seinem Potenzial die gleichen Chancen bekommt.“

Zusammen haben wir eine Politik gemacht, auf die man stolz sein kann. Premier Xavier Bettel

„En extra grousse Merci“ ging an Familienministerin Corinne Cahen, „die während der Covid-Krise schwere Entscheidungen treffen und das richtige Gleichgewicht finden musste“. Marc Hansen beschrieb er als den diskretesten Minister, der nicht viel sage, „aber wenn er etwas sagt, dann sitzt es“. Lex Delles durfte sich ebenfalls über Lob für die geleistete Arbeit während der Pandemie freuen. „Es wurde dafür gesorgt, dass viele Betriebe heute noch eine Zukunft haben. Unsere Wirtschaft steht nach der Covid-Krise besser da, als dies in den meisten anderen Ländern der Fall ist“, hob Bettel hervor.

Die letzten Jahre seien nicht leicht gewesen. Es seien Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, um den Bürgern direkt zu helfen und die Wirtschaft am Leben zu halten. Trotz allem sei viel in das Land investiert worden. „Zusammen haben wir eine Politik gemacht, auf die man stolz sein kann“, fasste der Premier zusammen.

