Statec lockt mit Amazon-Gutscheinen

Für die Teilnahme an einer Umfrage hat das nationale Statistikamt Geschenkkarten im Wert von fünf Euro angeboten. Nach Kritik kam der Wechsel zu letzshop.lu.

Die durch das Corona-Virus ausgelöste sanitäre Krise treibt so manch bunte Blüte. So profitieren große multinationale Versandunternehmen davon, dass die Menschen den Gang in das nächste Geschäft scheuen und sich ihre Waren lieber im Internet bestellen und nach Hause liefern lassen. Gleichzeitig wird jedoch bedauert, dass viele kleine und mittelständige Betriebe wegen der ausbleibenden Kunden um ihre Existenz bangen.

Vor diesem Hintergrund wunderte sich der Abgeordnete André Bauler (DP) darüber, dass das Statistikamt Statec potenzielle Teilnehmer einer Studie über eine Tracing-App für das Smartphone, die die Verbreitung des Covid-19-Virus eindämmen könnte, mit elektronischen Geschenkkarten für einen Kauf beim Onlineversandhändler Amazon im Wert von fünf Euro ködern wollte ...