Am Donnerstagabend knallten gleich bei drei Parteien der Sektkorken. Wie sich DP, Déi Gréng und CSV bei ihren Neujahrsempfängen für 2020 stark redeten.

Start ins Politjahr: Blumen für Juncker und mulmige Gefühle

Am Donnerstagabend knallten gleich bei drei Parteien der Sektkorken. Wie sich DP, Déi Gréng und CSV bei ihren Neujahrsempfängen für 2020 stark redeten.

DP: "Wir haben das Herz am rechten Fleck"

Wie es sich für eine Partei mit vergleichsweise hippem Image gehört, lud die DP ihre Parteimitglieder und die Presse am Donnerstagabend in den Nachtklub Melusina ein, um auf 2020 anzustoßen. Dieses sei ein Jahr der Herausforderungen, mit an erster Stelle der geplanten Steuerreform, wie Parteipräsidentin Corinne Cahen unterstrich, die auch einen Seitenhieb für die Konkurrenz parat hatte.

(Zum Artikel.)

Déi Gréng: "2019 war ein super grünes Jahr"

Trotz vieler Rückschläge geht es den Grünen gut. Sie konnten im vergangenen Jahr das 1000. Mitglied begrüßen - 600 waren es noch 2013, bevor das Abenteuer der Regierungsbeteiligung begann. Beim Neujahrsempfang in den Rotondes kam auch die "Affäre Gardenhaischen" zur Sprache – allerdings nur kurz.

(Zum Artikel.)

CSV: "Wir sind bereit"

Die CSV hatte am Donnerstag wie gewohnt ins Kulturzentrum "Am Sand" in Niederanven zum Neujahrsempfang geladen. Für die Christlich-Sozialen war es der siebte Neujahrsumtrunk als Oppositionspartei. Eine Rolle, in der die einstige Premierpartei definitiv angekommen zu sein scheint. In der sie aber nicht bleiben will, wie Parteipräsident Frank Engel in seiner Rede unmissverständlich klar machte.



(Zum Artikel.)