Debatte nach Selenskys Rede

„Manchmal waren wir doch etwas zu blauäugig“

Simone MOLITOR Selten ähneln sich die Interventionen der Parteien so, wie dies im Anschluss an Selenskyjs Rede der Fall war. Nur in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine scheiden sich die Geister.