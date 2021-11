Starker Anstieg bei den Null- bis 14-Jährigen

Laut dem Corona-Wochenbericht steigt die Zahl der Neuinfektionen, besonders bei den Kindern unter 14 Jahren.

Laut dem Corona-Wochenbericht steigt die Zahl der Neuinfektionen, besonders bei den Kindern unter 14 Jahren.

Zwischen dem 15. und 21. November wurden 1.897 Neuinfektionen gezählt. Das sind 450 mehr als in der Vorwoche (+ 31 Prozent). Bei den Ungeimpften liegt die Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 450, bei den komplett Geimpften bei 217. Die Neuinfizierten sind im Schnitt 33,2 Jahre alt.

20 von 39 Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, waren nicht geimpft. Auf der Intensivstation waren vier von zehn Patienten nicht geimpft. Die Patienten im Krankenhaus sind im Schnitt 58 Jahre alt.

23.542 PCR-Tests wurden durchgeführt. Am 21. November zählte die Santé 3.331 aktive Infektionen. Zwei Personen sind verstorben, sie waren im Schnitt 68 Jahre alt.

Der R-Faktor liegt bei 1,19 (1,01 in der Vorwoche).

In drei Schulen kam es zu Infektionsketten, ein Szenario 4 mit sechs Infektionen in einer Klasse (Zyklus 2) in der Schule Boudersberg in Düdelingen und ein Szenario 4 im Centre scolaire Raoul Follereau in Rambrouch mit sechs Fällen (Zyklus 2).

In einer Schule Chemin Rouge in Sassenheim traten 14 Fälle auf.

Den stärksten Anstieg bei den Neuinfektionen ist bei den Null- bis 14-Jährigen zu beobachten (+ 61 Prozent). In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz bei 547 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am niedrigsten ist die Inzidenz bei den über 75-Jährigen.



In der Woche des 15. November wurden 18.088 Impfdosen verabreicht, 2.924 Personen erhielten eine erste Dosis, 4.008 eine zweite und 11.156 Personen eine Boosterimpfung. Insgesamt gelten aktuell 425.854 Personen als komplett geimpft, das entspricht 77 Prozent aller über Zwölfjährigen.

Impfen lassen kann man sich in den bekannten Impfzentren, beim Hausarzt oder in einem der beiden Pop-up-Zentren: Pop Up Luxembourg-ville, 70, Grand-Rue in der Hauptstadt, vom 24. bis 27. November von 11 bis 18 Uhr Shopping Center Cloche d'Or am 24., 26. und 29. November von 10 bis 16 Uhr.









