«Stand Speak Rise Up!»: le combat se poursuit

Les 26 et 27 mars avait eu lieu le forum «Stand Speak Rise Up!» à Luxembourg, événement considérable par son retentissement, par la ferveur qu'il suscita autour des femmes invitées, ces «survivantes» dont les témoignages allaient provoquer une prise de conscience telle que Jean-Christophe Rufin, figure de proue de l'action humanitaire, évoqua un «tournant» dans son discours de clôture, dans la mesure où ce forum aura été le moment inaugural d'une mobilisation à grande échelle et au plus haut niveau contre la violence dans sa forme la plus insoutenable ...