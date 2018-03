Mit elf oppositions formelles hat der Staatsrat die Reform des garantierten Mindesteinkommens belegt. Ganz allgemein bemerkt die Hohe Körperschaft, dass es dem Revis nicht gelingt, Prekarität zu beseitigen.

Staatsrat: Revis nicht sozial genug

Mit elf oppositions formelles hat der Staatsrat die Reform des garantierten Mindesteinkommens belegt. Ganz allgemein bemerkt die Hohe Körperschaft, dass es dem Revis nicht gelingt, Prekarität zu beseitigen.

(ps) - Arbeit soll sich wieder lohnen - mit diesem Grundsatz hat Familienministerin Corinne Cahen (DP) Anfang 2017 die Reform des garantierten Mindesteinkommens vorgestellt. Der„Revenu minimum garanti“ (RMG) soll zukünftig „Revenu d’inclusion sociale“ heißen. Kurz: Revis. Das Ziel: Durch finanzielle Anreize sollen Bezieher des Revis stärker dazu ermuntert werden, mehr zu arbeiten oder an Maßnahmen zur Resozialisierung und zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen.



Doch der Gesetzentwurf gerät ins Stocken. Der Staatsrat hat in seinem Gutachten am Dienstag den Entwurf mit elf oppositions formelles belegt, dem stärksten Instrument der Hohen Körperschaft. Der Text muss an mehreren Stellen wegen juristischer Unsicherheit nachgebessert werden - an einigen Stellen (wie etwa bei der Definition von Kinderarmut) beziehe sich der Text etwa auf großherzogliche Verordnungen, was nicht rechtens sei.



Generell beanstandet der Staatsrat, dass der Betrag des Revis nicht hoch genug angesetzt sei, um Menschen von prekären Lebenssituationen fernzuhalten. Kurz: Der Revis ist laut Staatsrat nicht sozial genug. Ob der Entwurf vier Monate vor der letzten Parlamentssitzung noch gestimmt werden kann, ist demnach fraglich.