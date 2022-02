Der Staatsrat ist nicht wirklich zufrieden mit dem neuen Covid-Gesetz und mahnt einige Verbesserungen an.

Neues Covid-Gesetz

Staatsrat gibt zähneknirschend grünes Licht

Danielle SCHUMACHER Der Staatsrat ist nicht wirklich zufrieden mit dem neuen Covid-Gesetz und mahnt einige Verbesserungen an.

Man merkt dem Gutachten den Unmut des Staatsrats regelrecht an. Gleich eingangs weist er darauf hin, dass die geltenden Covid-Bestimmungen nach einem knappen Monat schon wieder angepasst werden. Zudem habe die Regierung um eine zügige Begutachtung des neuen Covid-Gesetzes gebeten, obwohl das alte Gesetz erst am 28. Februar ausläuft.

Nicht kohärent

Wirklich neue Erkenntnisse zur Omikron-Welle enthalte der Exposé des motifs nicht, zudem sei die Begründung für die angestrebten Lockerungen nicht kohärent.

Der Staatsrat erinnert denn auch noch einmal daran, dass die Regierung die Bestimmungen kurz vor Weihnachten ebenfalls im Hauruckverfahren abgeändert hatte. Damals habe die Regierung das Argument ins Feld geführt, dass über die Feiertage zusätzliche Kontaktbeschränkungen unbedingt erforderlich wären. Mit den Ferien und den an Fasching geplanten Veranstaltungen sei man heute in einer ganz ähnlichen Situation. Es sei daher nun am Gesetzgeber, darüber zu urteilen, ob eine Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt opportun sei oder nicht.

Der Staatsrat mahnt diverse Verbesserungen an dem Text an. Beim Wechsel zum 3G-Regime empfiehlt er beispielsweise, dass auch Personen, die einen zertifizierten Test vorweisen, ihren Ausweis vorzeigen müssen, so wie dies auch für Geimpfte beim CovidCheck gilt. Auch bei der Rückkehr zum 3G-Regime am Arbeitsplatz müsse noch einmal nachgebessert werden. Wenn die Regierung die Änderungen vornehme, werde sie grünes Licht für den Gesetzentwurf geben, so die Hohe Körperschaft.

Nachdem sie der Öffentlichkeit die neuen Regelungen am Freitag vorgestellt und den Text am Montag im Gesundheitsausschuss präsentiert hatte, hatte die Regierung am Dienstag noch Änderungsanträge nachgereicht. Das Parlament stimmt aller Wahrscheinlichkeit nach am Freitag über das neue Gesetz ab, das dann bereits am Wochenende in Kraft treten könnte.

