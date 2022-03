Einen Tag bevor das Parlament über das neue Covid-Gesetz abstimmen soll, hat der Staatsrat grünes Licht gegeben. Trotzdem ist er nicht ganz zufrieden.

Neues Covid-Gesetz

Staatsrat gibt grünes Licht

Grundsätzlich erklärt sich der Staatsrat in seinem am Donnerstagmittag veröffentlichen Gutachten mit dem neuen Covid-Gesetz einverstanden und gibt grünes Licht. Der Entwurf kann also wie geplant am Freitag vom Parlament verabschiedet werden.

„Die weitreichendsten Lockerungen seit zwei Jahren“ Im Freizeit- und Arbeitsbereich werden sämtliche Einschränkungen aufgehoben. Einzig in den Krankenhäusern und Altenheimen bleiben Schutzmaßnahmen bestehen.

Die Hohe Körperschaft weist aber auf einige Unstimmigkeiten hin, vor allem was den Wegfall der Maskenpflicht angelangt. In seinem Gutachten hebt er hervor, dass es durch die Aufhebung der Maskenpflicht zu Unstimmigkeiten in Bezug auf das gesetzliche Vermummungsverbot kommen könnte. Personen, die freiwillig weiterhin einen Mundschutz tragen, könnten mit dem Vermummungsverbot in Konflikt geraten, so die Hohe Körperschaft. Sie fordert die Regierung daher auf, in diesem Punkt noch einmal nachzubessern. Auch soll klarer definiert werden, wer sich an die Maskenpflicht, dort wo sie noch besteht, halten muss. Wer gegen das Vermummungsverbot verstößt, muss mit Strafen zwischen 25 und 250 Euro rechnen.

Ist das Gesetz erst einmal in Kraft, muss man nur noch im öffentlichen Transport, in Krankenhäusern sowie in Alters- und Pflegeheimen sowie im Strafvollzug einen Mundschutz zu tragen. Auch alle anderen Restriktionen, etwa das Covid-Check-Regime, fallen weg. Die Regierung hatte den Entwurf am 8. März auf den Instanzenweg geschickt.

