déi Gréng schlagen für den vakanten Posten im Staatsrat die Rechtsanwältin Joëlle Christen vor. Das gab die Partei am Montagabend in einem Communiqué bekannt.

Staatsrat: déi Gréng schlagen Joëlle Christen vor

Im Staatsrat ist ein Posten freigeworden, seit Sam Tanson als Abgeordnete vereidigt wurde. Gemäß dem Parteienproporz stehe dieser Posten déi gréng zu, so die Partei am Montagabend in einem Communiqué. Daher habe "das Exekutivkomitee" von déi gréng die Rechtsanwältin Joëlle Christen zur Grünen-Kandidatin für diesen vakanten Posten designiert.





Die definitive Entscheidung zur Besetzung des vakanten Postens trifft der Staatsrat nach dem Ablauf der Bewerbungsfrist voraussichtlich am 8. Mai.