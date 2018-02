Von Annette Welsch

Ist es denn nun Krebs oder nicht? Einige Wochen in Angst leben und wichtige Behandlungszeit verlieren, empfinden Patienten und Ärzte als skandalös. Zuletzt riskierte das Laboratoire national de santé (LNS), sein Monopol auf diese Untersuchungen zu verlieren.



Privatlabore hatten es angefochten und das Verwaltungsgericht gab ihnen Recht: Wenn 45 Prozent der Analysen, wie Ende 2016 noch der Fall, an Labore ins Ausland geschickt werden müssen, kann man gerade so gut den in Luxemburg ansässigen Privatlaboren die Arbeit überlassen, war der Tenor des Urteils ...