Das Budget 2023 wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Mehrheitsparteien angenommen. Hier noch einmal die Eckdaten des Haushalts.

Ende der Budgetdebatte

Staatshaushalt 2023 unter Dach und Fach

Nach einer mehrstündigen kontroversen Debatte über den Staatshaushalt 2023 und die mehrjährige Finanzplanung verabschiedeten die Abgeordneten am Donnerstagvormittag die beiden Gesetzentwürfe mit jeweils 31 Ja- und 29 Nein-Stimmen. Zuvor haben noch Finanzministerin Yuriko Backes (DP) und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) das Wort ergriffen, um auf Aussagen und Vorwürfe der Opposition zu reagieren.

Für 2023 sieht der Staatshaushalt nach luxemburgischer Buchhaltung Ausgaben in Höhe von 24,2 Milliarden Euro (+ 15,7 Prozent) und Einnahmen in Höhe von 21,5 Milliarden Euro (+ 10,2 Prozent) vor. Die Berechnungen im Haushalt basieren auf Prognosen des Statistikamts Statec, das von einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent, einer Inflation von 2,8 Prozent und einem Plus am Arbeitsmarkt von ebenfalls zwei Prozent für 2023 ausgegangen war. Mittlerweile hat das Statec seine Prognosen revidiert und geht nur noch von einem Wachstumsplus von 1,5 Prozent und von einer Inflation von 3,4 Prozent für 2023 aus.

Ausgaben und Einnahmen des Staates

Bei den Einnahmen machen die direkten Steuern mit 11,8 Milliarden Euro den Löwenanteil aus.

Das Investitionsvolumen bleibt auch 2023 hoch: 3,8 Milliarden Euro investiert der Staat, wobei der Fokus auf der energetischen und digitalen Transformation liegt. Das ist ein Plus von 600 Millionen Euro im Vergleich zu 2022. 47 Prozent des Staatshaushalts fließen in Sozialmaßnahmen und Sozialtransfers. Die Gehälter machen 23 Prozent der Ausgaben aus.

Bei den Einnahmen machen die direkten Steuern mit 11,8 Milliarden Euro den Löwenanteil aus. Die Einnahmen über indirekte Steuern werden auf 9,3 Milliarden Euro geschätzt.

Staatsverschuldung steigt bis 2026 auf 29,5 Prozent

Die Verschuldung liegt 2023 bei 26,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und wird laut der mehrjährigen Finanzplanung 2026 bei 29,5 Prozent liegen, also immer noch unter der selbstverpflichtenden Grenze von 30 Prozent des BIP.





Das Defizit der öffentlichen Finanzen (Zentralstaat, Gemeinden, Sozialversicherung) liegt 2023 bei 1,8 Milliarden Euro, beim Zentralstaat ist es ein Minus von 2,8 Milliarden Euro. Das hohe Defizit ist auf die seit 2020 geschnürten Hilfspakete für die Bürger und Betriebe zurückzuführen, die die Staatskasse mit 5,5 Milliarden Euro belasten.

Diese Kosten sind dann auch laut der Regierung der Grund, warum es nicht zu einer Steuerreform gekommen sei. Yuriko Backes stellte am Mittwoch allerdings sozial gestaffelte Steuererleichterungen im Frühjahr 2023 in Aussicht, „die bis in die Mittelschicht hineinreichen“.

