Man kann es drehen und wenden wie man will: Die öffentlichen Finanzen sind auf Dauer nicht nachhaltig und die Staatsverschuldung wird ab 2048 massiv steigen. Zu diesem Schluss kommt der Conseil national des finances publiques.

"Staatsfinanzen sind nicht nachhaltig"

Der Conseil national des finances publiques (CNFP) wurde 2014 eingesetzt, um die Entwicklung der Staatsfinanzen sowie die Einhaltung der europäischen Haushaltsrichtlinien zu überwachen. Zudem bewertet der Rat die finanziellen und makro-ökonomischen Prognosen der Regierung.



Das hat der CNFP nun auch getan und kommt - wie im Herbst 2017 - zu der Schlussfolgerung, dass die öffentlichen Finanzen auf Dauer nicht nachhaltig sind.



Kurz- und mittelfristig habe Luxemburg die Staatsverschuldung unter Kontrolle, sagte CNFP-Direktor Yves Nosbusch am Freitag bei der Vorstellung der jüngsten Analysen des nationalen Gremiums. Bei unveränderter Gesetzgebung und Politik (keine Steuererhöhungen, keine Ausgabensenkungen) jedoch würde die Staatsverschuldung ab 2048 stark ansteigen und läge 2060 bei 156 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 2070 läge sie sogar bei 286 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Zum Vergleich: 2017 lag die Staatsverschuldung bei 23 Prozent des BIP.



Neue Hypothese, gleiche Schlussfolgerung



Bei seinen Berechnungen geht der CNFP von 990.000 Einwohnern bis 2060 und von 1,04 Millionen Einwohnern im Jahr 2070 aus. Im Oktober war der CNFP noch von 1,1 Millionen Einwohnern im Jahr 2060 ausgegangen. Die veränderten demografischen Prognosen und die Ausweitung der Berechnungen bis 2070 führen im Vergleich zu Oktober 2017 zu einer leichten Veränderung bei der Entwicklung der Staatsverschuldung. Im Kern aber bleibt die Schlussfolgerung dieselbe: Die Staatsfinanzen sind nicht nachhaltig.

Damit sie nachhaltig sind, so der CNFP im Oktober 2017, müsste Luxemburg ab 2018 jedes Jahr einen Überschuss von sechs Prozent der Wirtschaftsleistung erwirtschaften. Auch diese Daten stimmen jetzt so nicht mehr, allein schon wegen der Prognosen bezüglich der demografischen Entwicklung, die nach unten revidiert wurden. Was die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen betrifft, ist Luxemburg inzwischen sogar einem erhöhten Risiko ausgesetzt, so Nosbusch. Luxemburg müsste also einen noch höheren Überschuss produzieren, um die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen zu gewährleisten.

Strengeres OMT ab 2020



Die neuen demografischen Hypothesen haben auch einen Impakt auf das mittelfristige Haushaltsziel (OMT: Objectif à moyen terme). Der CNFP geht davon aus, dass die EU-Kommission für die Jahre 2020 bis 2022 ein strengeres Haushaltsziel definieren wird. Derzeit liegt das minimale Ziel bei -0,5 Prozent des BIP, wenn die Schuldenquote unter der vorgeschriebenen Grenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung bleiben soll.



Der CNFP geht aufgrund der neuen Hypothesen davon aus, dass die EU-Kommission kommendes Jahr ein minimales OMT von + 0,25 Prozent vorschreiben könnte. Will man die Schuldenquote unter der Grenze von 30 Prozent des BIP halten, ergibt sich sogar ein mittelfristiges Haushaltsziel von + 1,50 Prozent.



CNFP fordert Politik zum Handeln auf



Sollte die EU-Kommission strengere Haushaltsziele definieren, hat das einen direkten Impakt auf die Budgetpolitik. Deshalb empfiehlt der CNFP, der eigentlich keine Empfehlungen herausgibt, der Regierung in diesem Punkt ausdrücklich, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Staatsverschuldung nicht explodiert.



Natürlich handelt es sich um Prognosen. Für CNFP-Direktor Yves Nosbusch aber besteht, unabhängig davon, ob die Prognosen genau so eintreffen oder nicht, kein Zweifel daran, dass "die öffentlichen Finanzen langfristig nicht nachhaltig sind". Grund sind die steigenden Alterungskosten, an erster Stelle die Renten und Pensionen, an zweiter Stelle die Kosten für die Pflegeversicherung.