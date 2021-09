Wer die Luxemburger Staatsbürgerschaft will, muss Luxemburgisch können. Es fanden sich nicht genug Unterstützer einer Petition dagegen.

Petition gegen Luxemburgisch-Test verfehlt Quorum

(tom) - Wer die Luxemburger Staatsbürgerschaft erlangen will, muss, neben anderen Kriterien, Kenntnisse des Luxemburgischen nachweisen. Eine Petition, die das ändern wollte, ist am Quorum gescheitert. Es sind 4.500 Unterschriften innerhalb von 42 Tagen nötig, damit die Petition in der Chamber debattiert wird.

Petition will "Sproochentest" auch auf Deutsch oder Französisch Für den Erwerb der luxemburgischen Nationalität sollten Französisch- oder Deutschkenntnisse ausreichen, fordern Verfasser einer neuen Petition.

Am 30. Juli war die Petition Nummer 1946 ins Rennen gegangen, die gefordert hatte, dass Bewerber um die Staatsbürgerschaft nicht mehr im Luxemburgischen, sondern wahlweise in der deutschen oder französischen Sprache geprüft werden sollen - den beiden anderen Amtssprachen Luxemburgs.

Am Donnerstagabend lief die Frist ab, nur knapp über 3.700 Unterschriften wurden gesammelt. Somit bleibt es also weiter bei den bisherigen Kriterien inklusive „Sproochentest“ auf Luxemburgisch.

