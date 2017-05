(BB) - Perfektes Wetter, perfekte Begrüßung. Albertina Silva jubelt. Die gebürtige Portugiesin aus Coimbra, die seit mehreren Jahren in Luxemburg lebt, war am frühen Dienstagmorgen zum großherzoglichen Palast gekommen, um ihre beiden Staatsoberhäupter zu sehen - Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Großherzog Henri.



Sehen Sie hier die Fotos von Dienstagmorgen:

Die Seniorin sollte nicht nur den Empfang mit militärischen Ehren direkt hinter der Abgrenzung bestaunen können. Es kam zum kleinen Plausch am Rande der Ehrungen und sogar zum Küsschen vom portugiesischen Präsidenten.

Albertina strahlt: Sie konnte sich mit den beiden Staatschefs aus ihrer früheren und ihrer neuen Heimat unterhalten.

Foto: B. Beffort

"Es war wunderbar. Das macht meinen Tag noch schöner", schilderte Albertina sichtlich gerührt.



Der beliebte Politiker



Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ist ein äußerst beliebter Politiker. Seit März 2016 hat er sein Mandat inne. Der Sozialdemokrat gilt als moderater Konservativer in einem Land das von einem Linksbündnis angeführt wird. "Seine politische Familie wurde eigentlich bei den letzten Wahlen abgewählt, aber alle lieben Marcelo Rebelo de Sousa. Er genießt ein hohes Ansehen, weil er so volksnah und belesen ist", erklärte Andrea, die sich mit ihrer Freundin Catia die feierliche Zeremonie nicht entgehen ließ.



Rebelo de Sousa war lange Jahre als Rechtsprofessor an der Universität in Lissabon tätig. Andrea hat selbst dort Soziologie studiert. Sie kann sich erinnern: "Alle mochten den Professor. Wir waren auch sehr stolz auf seine Stellungnahmen in den Medien".

Einen Blick auf den Präsidenten zu erhaschen und vielleicht ein paar Wörter mit ihm austauschen zu können, dass hatte sich ebenfalls Dylan aus Oberkorn erhofft. "Ich habe portugiesische Wurzeln und habe mir extra für den feierlichen Empfang freigenommen", erzählte der junge Mann. So viel Glück wie Albertina hatte er allerdings nicht. Unter die Schaulustigen hatten sich viele asiatische Touristen gemischt. In der heftig winkenden Menschenmasse und inmitten zahlreicher Selfie-Sticks war es nicht einfach, sich einen Weg zu bahnen.

Der portugiesische Präsident weilt für drei Tage in Luxemburg. Auch Touristen wollten ein paar Erinnerungsfotos machen.

Foto: B. Beffort

"Egal, ich habe trotzdem sehr schöne Fotos vom Präsidenten und vom Großherzog machen können", meinte Dylan zum Abschluss der Zeremonie.



Dreitägiges Programm



Für die Staatsoberhäupter war es nur kein kurzes Bad in der Menge. Denn das Programm der offiziellen Visite ist gut gefüllt. Im Palast stehen am Dienstag Audienzen mit Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo und Regierungsmitgliedern an. Am Nachmittag ist eine akademische Sitzung in der Hauptstadt anberaumt, bevor am Abend ein Galadinner ansteht.



Am Mittwoch folgen Visiten von Wirtschaftsstandorten und an der Uni Luxemburg. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat ebenfalls angekündigt, sich privat an der Fatima-Wallfahrt in Wiltz zu beteiligen.