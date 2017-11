(mth) - Großherzogin Maria Teresa wird nicht wie erwartet an der Staatsvisite in Japan teilnehmen, wie der Hof am Freitag mitteilte. Stattdessen wird Prinzessin Alexandra ihren Vater, den Großherzog Henri, begleiten.

Grund für die Nichtteilnahme der Großherzogin sei ihre Flugangst, wie das Hofmarschallamt in einer Mitteilung an die Presse angibt. Die Gemahlin des Großherzogs habe es trotz jahrelanger Bestrebungen leider nicht geschafft, ihr Angst vor längeren Flugreisen zu überwinden.