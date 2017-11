(TJ) - Rund hundert Wirtschaftsvertreter sowie die Minister Jean Asselborn, Pierre Gramegna und Etienne Schneider gehören zur Delegation, die seit Anfang der Woche mit Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra in Japan auf Staatsbesuch weilt.

Da gehörte es sich, dass beispielsweise am Montag ein Business-Forum auf der Tagesordnung stand oder am Dienstag die Zusammenarbeit beider Länder in Sachen Space Mining und Weltraumerforschung gestärkt wurde, was ein Besuch des Tsukuba Space Centers, der japanischen Agentur für Weltraumforschung unterstrich.

Am Mittwoch standen eine Finanzkonferenz und eine "Space Conference" auf dem Programm, bevor am Abend ein Empfang der luxemburgischen Botschaft in Japan und ein Konzert im Akasaka-Palast den Abschluss bilden.

Atemberaubend war die Sicht vom 634 Meter hohen Skytree, der im Stadtteil Oshiage von Tokio steht und am 22. Mai 2012 eröffnet wurde. Er ist der höchste Fernsehturm und nach dem Burj Khalifa in Dubai das zweithöchste Bauwerk der Erde.