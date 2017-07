(ham) - Staatsbeamte können in Zukunft ihre Überstunden sammeln und bei Bedarf als Urlaubstage anfragen. Mit dem sogenannten “Compte épargne temps” kommt die Regierung einer langjährigen Forderung der Staatsbeamtengewerkschaft CGFP nach.

Damit erlaube man den Betroffenen, in Zukunft Job und Familie noch besser unter einen Hut zu bringen, so Innenminister Dan Kersch. Der Staat profitiere als Arbeitgeber zusätzlich von einer höheren Flexibilität seiner Angestellten. “Diese können demnach in Zeiten, in denen mehr los ist, mehr Arbeit erledigen, um dann in ruhigeren Momenten von mehr Freizeit zu profitieren”, meinte der zuständige Minister am Freitagmorgen.

Allerdings kommt der “Compte épargne temps” mit Auflagen: Betroffen sind ausschließlich Angestellte mit dem Statut des Staatsbeamten. Man darf nicht mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten und die Maximalzahl an angesparten Stunden beträgt 1800. Dies entspreche mehr oder weniger einem Sabbatjahr, so Kersch.

Darüber hinaus müsse jeder Angestellte mindestens 25 normale Urlaubstage im Jahr beantragen, bevor das “Sparkonto” belastet werden kann. Der “Compte épargne temps” ist nur eines von mehreren Projekten, die nun im Rahmen des Gehälterabkommens von Dezember 2016 umgesetzt werden.



Neben einer Reform des Staatsexamens, das mehr auf die Bedürfnisse der entsprechenden Dienste zugeschnitten werden soll, werden nun auch sämtliche Abteilungen, die mit sich mit der Sicherheit und Gesundheit der Staatsbeamten befassen, in einer neu geschaffenen Verwaltung regruppiert.