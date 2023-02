Im Raum stehen etliche Verbrechen, wie Fälschung, Betrug und Unterschlagung zulasten der CNS. Es gab schon Beschlagnahmungen und Vermögenspfändungen.

Sozialversicherungsbetrug

Staatsanwaltschaft verhaftet Dienstleister häuslicher Pflege

Annette WELSCH Im Raum stehen etliche Verbrechen, wie Fälschung, Betrug und Unterschlagung zulasten der CNS. Es gab schon Beschlagnahmungen und Vermögenspfändungen.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen Dienstleister der häuslichen Pflege aufgenommen. Die Anti-Betrugsstelle der CNS war auf zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung gestoßen. Betroffen sind Pflegedienste, die unter einem gemeinsamen Firmenschild operieren. Es geht um einen vorläufig mit 2,5 Millionen Euro bewerteten Schaden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Auch die Cellule de renseignement financier (CRF) war auf Unregelmäßigkeiten bei der Kontenverwaltung dieser Dienstleister gestoßen, als sie verschiedene suspekte Bankoperationen einer profunden Analyse unterworfen haben. Im Raum stehen Fälschung, Verwendung von Fälschungen, Subventionsbetrug, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Vertrauensmissbrauch, Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen und Geldwäsche.

Betroffener in Vorbeugehaft genommen

CNS: Gegen Unterschlagung gefeit Nachdem aufflog, dass zwei Mitarbeiter der Gesundheitskasse CNS etwas über zwei Millionen Euro unterschlugen, wurden ein Audit unternommen. Sozialminister Romain Schneider erklärt sich den Abgeordneten.

Die Kriminalpolizei hat bereits zahlreiche Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Finanzdokumente zur Verrechnung von Leistungen häuslicher Pflege beschlagnahmt. Am Mittwoch wurde auch schon eine Person in Gewahrsam genommen und es wurden hohe Vermögenswerte, darunter das Haus des Betriebsleiters gepfändet. Am Donnerstag wurde der Inhaftierte vom Untersuchungsrichter vernommen und daraufhin in Vorbeugehaft genommen.

Die umfangreichen Ermittlungen laufen noch - in diesem Sinne erinnert die Staatsanwaltschaft an die Unschuldsvermutung, die gilt, bis die Schuld festgestellt ist.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.