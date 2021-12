Dem früheren CSV-Parteichef bleibt ein Berufungsverfahren erspart – die Staatsanwaltschaft wird den Freispruch aus erster Instanz nicht anfechten.

CSV-Freundeskreis-Prozess

Staatsanwaltschaft akzeptiert Freispruch für Frank Engel

(LW) - Die Staatsanwaltschaft legt keine Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Luxemburg in der Causa Frank Engel ein. Das gab die Justizverwaltung am Donnerstag bekannt. Somit wird der Freispruch gegen den früheren CSV-Parteipräsidenten und sechs weitere Mitangeklagte aller Wahrscheinlichkeit nach rechtskräftig.

„Nach Analyse des erstinstanzlichen Urteils haben die Strafverfolgungsbehörden entschieden, dass sie im Fall ‚Frank Engel/CSV-Frëndeskreess‘ keine Berufung erheben werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Generalstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft akzeptieren demnach die Entscheidung der 12. Strafkammer des Bezirksgerichts Luxemburg.

In dem Strafverfahren mussten sich der frühere CSV-Parteipräsident Engel, Ex-Generalsekretär Félix Eischen und weitere CSV-Funktionäre für einen Arbeitsvertrag verantworten, den Frank Engel in seiner Zeit als Vorsitzender mit dem CSV-Frëndeskrees abgeschlossen hatte. Der Arbeitsvertrag war bis Anfang 2021 offenbar nur einem kleinen Personenkreis innerhalb der Partei bekannt. Als der Vertrag aufflog, hatte dies heftige interne Turbulenzen zur Folge. Mitglieder der CSV-Fraktion informierten daraufhin die Staatsanwaltschaft, die im Sommer Anklage erhob. Die Vorwürfe lauteten auf Betrug, Fälschung und Veruntreuung. Am 9. Dezember gab das Gericht bekannt, dass Engel und alle Mitangeklagten freizusprechen sind.

