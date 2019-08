Staatliche Beihilfen: Von wegen Gleichbehandlung

Private Bauträger, die staatlich geförderte Mietwohnungen bauen, werden alle gleich behandelt, antwortet Wohnungsbauministerin Sam Tanson auf zwei parlamentarische Fragen zu den Wohnungsbauhilfen. Dem ist aber nicht so.

"Alle Anträge werden gleich behandelt, ganz gleich um welchen Antragsteller es sich handelt." Das schreibt Wohnungsbauministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Mittwoch in ihrer Antwort auf die parlamentarische Frage des grünen Abgeordneten Henri Kox zu den staatlichen Wohnungsbeihilfen. Die Ministerin möchte damit klarstellen, dass der Kirchenfonds gegenüber anderen privaten Bauträgern nicht benachteiligt wird. Das stimmt so nicht.

Im Juni hat die Ministerin beschlossen, die Laufdauer der Konventionen von 20 auf 40 Jahre zu erhöhen ...