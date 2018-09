Im vergangenen Jahr beantragten etwas mehr als 31.000 Studenten die staatlichen Studienbeihilfen. Knapp 28.000 Anfragen wurden genehmigt. Der Staat gab insgesamt 117 Millionen Euro aus. Das sind 6,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Staat zahlt 117 Millionen Euro an Studienbeihilfen

Michèle GANTENBEIN Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Antragsteller auf Studienbeihilfen. "Das hat mit der demografischen Entwicklung in Luxemburg zu tun", sagte der delegierte Minister für Hochschule und Forschung, Marc Hansen, am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen von 2017/18. Und so steigen auch die Ausgaben für den Staat.

2017/18 zahlte der Staat 117,4 Millionen Euro an Studienbeihilfen, davon 91,5 Millionen Euro an Gebietsansässige und 25,9 Millionen Euro an Grenzgänger. Die Gebietsansässigen machen 78 Prozent der Beihilfeempfänger aus, die Grenzgänger 22 Prozent.

Darüber hinaus gewährte der Staat im vergangenen Jahr Garantien für Bankdarlehen in Höhe von 199,1 Millionen Euro, wobei aber nur knapp 65 Millionen Euro tatsächlich an die Studenten ausgezahlt wurden. Viele Studenten würden sich die Garantie vom Staat holen, ohne aber tatsächlich auf das Darlehen zurückzugreifen, so Hansen. Seit 2008 haben sich so Darlehensgarantien in Höhe von 487,5 Millionen Euro angesammelt.



Immer mehr Studenten reichen ihre Anträge über die Plattform guichet.lu ein. Im vergangenen Jahr waren das 8.750 Personen, fast doppelt so viel wie noch im Vorjahr (4.491).

Die Zahl der Beihilfeempfänger aus dem Grenzgebiet steigt von Jahr zu Jahr an, von 8.227 (2013/14) auf 10.552 im vergangenen Jahr. Die größte Gruppe sind die Franzosen, gefolgt von den Belgiern und den Deutschen. Unter den Grenzgängern sind auch einige Luxemburger.

Die bevorzugten Studienländer und Studiengänge



Beliebtestes Studienland bei den hier ansässigen Beihilfeempfängern ist und bleibt Deutschland. An zweiter Stelle liegt Luxemburg, gefolgt von Belgien, Frankreich und England.



Der überwiegende Teil der Studenten entscheidet sich für den Studiengang Wirtschaftswissenschaften (6.829 Personen). An zweiter Stelle stehen die Gesundheitsberufe und an dritter das Ingenieurwesen. Die Erziehungswissenschaften liegen mit 2.008 Studenten auf dem fünften Platz.