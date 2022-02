Eine neue Studie des Liser zu staatlichen Hilfen im Bereich Wohnen zeigt ein großes Ungleichgewicht zuungunsten der unteren Einkommensschichten.

Politik 3 Min.

Neue Liser-Studie

Staat bevorteilt wohlhabende Immobilienbesitzer

Michèle GANTENBEIN Eine neue Studie des Liser zu staatlichen Hilfen im Bereich Wohnen zeigt ein großes Ungleichgewicht zuungunsten der unteren Einkommensschichten.

Der Staat hat über die Jahrzehnte ein ganzes Arsenal an Instrumenten geschaffen, um Mieter, Häuslebauer und -käufer finanziell zu unterstützen. Doch welche Wirkung haben diese Maßnahmen und profitieren alle Haushalte in gleichem Maße von der Unterstützung, unabhängig von ihrem Einkommen und unabhängig davon, ob sie Mieter oder Besitzer ihrer Wohnung sind?

Diesen Fragen ist das "Luxembourg Institute of Socio-Economic Research" (Liser) in einer Studie nachgegangen, die am Dienstag von Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) vorgestellt wurde.

Mehr Wohnungen zu erschwinglichem Preis Wohnungsbauminister Henri Kox will mit zwei neuen Gesetzen die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum vorantreiben und so der Logement-Krise entgegenwirken.

Viel Unterstützung für Wohlhabende

Die Antwort auf die Fragen lautet: Der Staat behandelt nicht alle gleich. Wohnungsbesitzer werden gegenüber Mietern bevorteilt und in der Gruppe der Besitzer sind es die oberen Einkommensschichten, denen die Hilfen – vor allem steuerliche – am meisten zugutekommen.

In Zahlen ausgedrückt: 56,3 Prozent der unterstützenden Maßnahmen kommen den wohlhabendsten Besitzern zugute (Quintil 4 und 5). Sie repräsentieren ein Drittel aller Haushalte in Luxemburg. Nur 18,5 Prozent der finanziellen Unterstützung kommen den Besitzern aus den Quintilen 1 und 2 zugute (20 Prozent der Haushalte in Luxemburg) und gerade einmal 6,6 Prozent der Hilfen kommen bei den Mietern aus den Quintilen 1 und 2 an – sie repräsentieren ebenfalls 20 Prozent der Haushalte in Luxemburg.

Etwas mehr als die Hälfte der Haushalte im unteren Quintil wohnen zur Miete, 46 Prozent sind Besitzer ihrer Wohnung. Die Hilfen, die in besonderem Maße bei den unteren Einkommensschichten ankommen, sind der Mietzuschuss, die staatlich subventionierten Wohnungen sowie Zins- und Kapitalbeihilfen (Sparprämie, Bau- und Anschaffungsprämie).

Dazu zwei Beispiele aus der Studie: Der Mietzuschuss bringt im Schnitt eine Erleichterung von 143 Euro pro Monat, das Wohnen in einer staatlich subventionierten Immobilie im Schnitt 378 Euro. Beide Maßnahmen werden als positiv bewertet, weil sie ausschließlich den unteren Einkommensschichten zugutekommen.

Die Zinssubventionen begünstigen alle Einkommensschichten. Da sie aber einkommensabhängig sind, stärken sie in besonderem Maße die unteren Einkommensschichten.

Die fiskalischen Instrumente bevorteilen ganz klar die wohlhabenden Immobilienbesitzer. So verhält es sich zum Beispiel mit dem steuerlichen Absetzen von Schuldzinsen. Der „Gewinn“ für die einkommensschwachen Kreditnehmer (Quintil 1) liegt bei durchschnittlich 26 Euro pro Monat und bei 101 Euro für die einkommensstarken Kreditnehmer (Quintil 5).

Die großen Gewinner sind laut der Studie die Vermieter von Immobilien. 13 Prozent der Haushalte in der Studie gaben an, Immobilien zu vermieten. 70 Prozent der Vermieter befinden sich in den zwei obersten Quintilen. Ihr Gewinn beträgt im Schnitt 284 Euro pro Monat, während Vermieter im Quintil 1 sich mit durchschnittlich 26 Euro pro Monat begnügen.

Ein fiktives Instrument: „Loyer imputé“

Ein Instrument, das ebenfalls in die Studie eingeflossen ist, obwohl es fiktiv ist und nicht angewendet wird, ist die so genannte „Exemption du loyer imputé“. Dabei handelt es sich um die Miete, die ein Besitzer für seine Wohnung zahlen müsste, wenn er dort Mieter wäre. Die Niederlande sind das einzige europäische Land, das diese fiktive Miete besteuert.

Die Nicht-Besteuerung dieser fiktiven Miete erhöht den Gewinn aller Einkommensschichten, aber ganz besonders der Wohlhabenden. Im fünften Quintil liegt der Gewinn pro Monat bei knapp 500 Euro, im untersten Quintil bei 155 Euro.

Der Minister schließt aus den Ergebnissen der Studie, dass „wir an verschiedenen Schrauben drehen müssen, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen“ und denkt dabei insbesondere an die Grundsteuer, die, weil sie so gering ist, kaum Gewicht hat. An welchen anderen Steuerschrauben gedreht werden muss, soll im Rahmen der geplanten Steuerdebatte im Parlament diskutiert werden.

Henri Kox betrachtet die Studie als wichtiges Dokument für den Thementeil der steuerlichen Anpassungen im Bereich Wohnen.

Die Studie des LISER basiert auf der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC 2018) und Daten des Statec, auf steuerlichen Daten aus Steuererklärungen, auf Daten des Enregistrement (TVA logement) sowie des Wohnungsbauministeriums.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.