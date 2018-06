Kurz vor den Wahlen sorgt die Srel-Affäre erneut für Aufregung. Einer der Protagonisten macht der Untersuchungskommission schwere Vorwürfe und will die Veröffentlichung des Abschlussberichts verhindern.

Srel-Mann kritisiert Untersuchungsausschuss

Eric HAMUS Kurz vor den Wahlen sorgt die Srel-Affäre erneut für Aufregung. Einer der Protagonisten macht der Untersuchungskommission schwere Vorwürfe und will die Veröffentlichung des Abschlussberichts verhindern.

Ein neues Kapitel in der Srel-Affäre könnte kurz vor den Parlamentswahlen erneut für gehörig Wirbel sorgen. Mit einer sogenannten "signification de mémoire" hat der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Frank Schneider u.a. eine Anhörung vor dem Präsidentenrat des Parlaments gefordert.

Zudem will er die Veröffentlichung des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses einstellen lassen, der sich mit der Aufarbeitung der Srel-Affäre befasst hatte. Passagen, die ihn betreffen, sollen gestrichen werden. Das hat der Präsident des Parlaments am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des Präsidentenrats bestätigt. Über die genauen Gründe und den weiteren Inhalt des Schreibens, wollte sich Mars Di Bartolomeo aber nicht äußern.

Informationen des Luxemburger Wort zufolge erhebt der ehemalige Srel-Mann in seinem Schreiben schwere Vorwürfe gegen Mitglieder des Untersuchungsausschusses. So macht er u.a. Andeutungen zur Identität jenes Informanten, der die Presse regelmäßig mit Details aus den Ermittlungen fütterte.

Das Schreiben wurde dem Chamberpräsidenten am letzten Freitag per Gerichtsvollstrecker zugestellt. Am Donnerstagmorgen wurden die anderen Mitglieder des Präsidentenrats, die Vorsitzende der im Parlament vertetenen Fraktionen und Gruppierungen, darüber in Kenntnis gesetzt. Von der Presse auf den Inhalt des Schreibens angesprochen, wurden die Fraktionschefs vom Parlamentspräsidenten daran erinnert, dass nur er zu dieser neuen Angelegenheit Stellung nehmen sollte. Worauf hin sich die Parteivertreter sichtlich betreten in Schweigen hüllten.

Mars Di Bartolomeo unterstrich, dass es sich bei dem Schreiben um eine einzigartige Anfrage handelt. Er habe noch nie erlebt, dass ein öffentliches Dokument - in diesem Fall der Abschlussbericht des Srel-Untersuchungsausschusses - an der Veröffentlichung gehindert werden konnte. Eine Anhörung vor dem Präsidentenrat wäre ebenso einmalig. Zu den Gründen müsste sich der Antragsteller, Frank Schneider, schon selbst äußern.