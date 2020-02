Spuerkeess: Debatte als böse Vorahnung

Nur einen Tag nachdem sich die Abgeordneten im Parlament für das Beibehalten von öffentlichen Dienstleistungen im ländlichen Raum ausgesprochen haben, kündigt die Sparkasse die Schließung von elf Filialen an.

Dass Theorie und Praxis manchmal nah beieinander liegen, zeigt die am Mittwoch angekündigte Schließung von elf Spuerkeesfilialen quer durch das ganze Land. Erst am Tag zuvor war in der Chamber im Rahmen einer Interpellation über die Entwicklung des ländlichen Raums debattiert worden, wobei sich die Abgeordneten über die Parteigrenzen einig waren, dass öffentliche Dienstleister wie Post und Sparkasse in den entlegeneren Regionen präsent bleiben sollen.

Turmes: „Wir sind hier nicht im tiefsten Texas oder Arizona“