Von September 2023 an können angehende Erzieher am LTPES einen neuen Ausbildungszweig wählen: Pédagogie des activités socio-sportives.

Bildung

Sportpädagogik - neue Variante in der Erzieherausbildung

(LW) – Im Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) wird ab dem kommenden Schuljahr (2023/24) in der Abschlussklasse (Terminale) der Erzieherausbildung die Variante „Sportpädagogik“ angeboten. Der geplante neue Ausbildungszweig wurde am Mittwoch von Sportminister Georges Engel (LSAP) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) im Beisein der Direktorin des LTPES, Claudine Muller, und des Direktors der Ecole nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS), Charles Stelmes, vorgestellt.

„Pédagogie des activités socio-sportives“ heißt die Ausbildung, die nicht mit einer universitären Ausbildung in Sportpädagogik zu verwechseln ist. Die Ausbildung auf der Terminale umfasst Unterrichtsstunden in Pädagogik der spielerischen, sportlichen und psychomotorischen Aktivitäten, Grundlagen der Trainingswissenschaft und ihre praktische Anwendung sowie Unterrichtsstunden im Bereich Entwicklung und Erhalt der Motorik während der gesamten Lebenszeit.

Die Schüler wählen zusätzlich eines der folgenden drei Module aus: Motoriktrainer (préparateur en motricité), Sportlehrer (moniteur sportif) oder Trainer einer bestimmten Sportart (entraîneur d’une discipline sportive particulière).

Motoriktrainer werden bei Kindern zwischen null und zwölf Jahren eingesetzt, um sie in ihrer motorischen, körperlichen und sportlichen Entwicklung zu fördern und so motorischen Defiziten schon im frühen Alter vorzubeugen.

Die Sportlehrer (moniteur sportif) können in Fitnessstudios arbeiten, Outdoor-Kurse geben, werden aber auch in der Betreuung von älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen eingesetzt.

Die Trainer einer bestimmten Sportart dürften unter anderem in Sportvereinen und -verbänden zum Einsatz kommen.

Die Absolventen der sportpädagogischen Ausbildung haben zahlreiche berufliche Perspektiven.

Elf Wochen Praktikum

Zur Ausbildung gehört, wie bei allen anderen Ausbildungsgängen auch, ein elfwöchiges Praktikum. Nach bestandener Ausbildung halten die Schüler ein Erzieherdiplom in den Händen sowie ein „Brevet d'Etat“, das vom Sportministerium beziehungsweise der ENEPS ausgestellt wird.

Die Absolventen dieser sportpädagogischen Ausbildung haben zahlreiche berufliche Perspektiven. Sie können in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen eingesetzt werden, in Altenheimen und Wohnheimen für ältere Menschen, in Sportvereinen und -verbänden, Ferienlager usw.

In der Ausbildung werden die Schüler auch darauf vorbereitet, Koordinierungsaufgaben im Bereich der körperlichen und sportlichen Aktivitäten zu übernehmen.

