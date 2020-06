Spitalsanalyse: Steigende Mittel für stete Leistungen

Der Krankenhaussektor Luxemburgs im internationalen Vergleich.

Die Covid-Krise stellt weltweit vor allem die Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Luxemburg kam vergleichsweise gut weg. Durch die frühen Ausgangsbeschränkungen konnte eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Dennoch wird diskutiert, welche Lehren man aus der Pandemie ziehen muss und es lohnt sich ein Blick darauf, wie Luxemburgs Krankenhaussystem im internationalen Vergleich abschneidet.

In Luxemburg fließen 48,5 Prozent der Gesamtausgaben für Gesundheit in die Krankenhäuser, wobei die Arzthonorare für die Leistungen in den Spitälern noch gar nicht eingerechnet sind ...