Drei verdächtige Flugobjekte wurden innerhalb der letzten Wochen von den Amerikanern abgeschossen. Was würde Luxemburg tun, wenn es zu einem solchen Szenario käme?

Verteidigung

Spionageballon über Luxemburg: So würde die Armee reagieren

Von Thomas Berthol und AFP (Übersetzt von Florian Javel)

Am 11. Februar schoss ein US-Kampfflugzeug im Rahmen einer gemeinsamen Operation von Washington und Ottawa ein unbekanntes Objekt über Kanada ab.

Am Tag darauf gab der kanadische Premierminister Justin Trudeau ebenso bekannt, dass ein „nicht identifiziertes Objekt“ beim Überfliegen des Nordwestens des Landes abgeschossen worden sei. Die kanadischen Streitkräfte „werden nun die Trümmer des Objekts sichern und analysieren“, fügte Justin Trudeau zu dem Zeitpunkt hinzu. Das „zylindrische Fluggerät“ flog auf einer Höhe von etwa 40.000 Fuß (12.200 Meter). Es „war illegal in den kanadischen Luftraum eingedrungen und stellte eine (mögliche) Bedrohung für die Sicherheit ziviler Flüge dar“, sagte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand zudem vor der Presse.

Wie würde Luxemburg in dem Fall reagieren?

Stellen Sie sich nun vor, ein verdächtiger oder spionageverdächtiger Ballon würde über dem Luftraum des Großherzogtums fliegen. Luxemburg ist nicht so groß wie die USA oder Kanada. Dieses Szenario mag Ihnen höchst unwahrscheinlich erscheinen, da sind wir uns einig. Doch was würde in einem solchen Fall konkret passieren?

„In einem solchen Szenario wäre die luxemburgische Armee nicht involviert“, erklärt Michael Schuster, Pressesprecher des Verteidigungsministers. „Der luxemburgische Luftraum wird in Friedenszeiten von der Flugsicherungsbehörde (ANA) überwacht, um den zivilen Luftverkehr zu verwalten. Zusätzlich wird der luxemburgische Luftraum ständig von der Luftkomponente des belgischen Verteidigungsministeriums überwacht.“

„Wenn eine der beiden Überwachungseinheiten ein verdächtiges, nicht identifiziertes Flugobjekt oder sogar ein nicht genehmigtes Militärluftfahrzeug entdeckt, wird die Verfolgung dieses Objekts vom Kontrollzentrum für den belgisch-luxemburgischen Luftraum der belgischen Verteidigung (Control and Reporting Center, CRC) in Beauvechain übernommen“, so die Verteidigungsdirektion weiter.

Würde das Flugobjekt abgeschossen werden?

Wenn jedoch ein Luftangriff für notwendig erachtet wird, werden auf Beschluss des luxemburgischen Verteidigungsministers Operationen durchgeführt. In diesem Fall würden „Jagdflugzeuge der belgischen und/oder niederländischen Luftwaffe gemäß den in einem Vertrag zwischen den Benelux-Staaten festgelegten Verfahren in Aktion treten“.

Würde das Flugobjekt abgeschossen werden, wie es die Amerikaner mit dem chinesischen Ballon getan haben, der laut Washington „eindeutig für die Beobachtung zu Spionagezwecken“ gedacht war?

Der Abschuss oder die Zerstörung eines Flugobjekts über luxemburgischem Hoheitsgebiet unter Anwendung tödlicher Gewalt ist grundsätzlich verboten. Aus einer Erklärung des Verteidigungsministeriums

„Der Abschuss oder die Zerstörung eines Flugobjekts über luxemburgischem Hoheitsgebiet unter Anwendung tödlicher Gewalt ist grundsätzlich verboten“, heißt es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums.

Gab es in der Vergangenheit verdächtige Fälle? „Jedes Jahr ereignen sich im Luftraum der Benelux-Staaten im Durchschnitt etwa 20 Zwischenfälle. Diese führen zu etwa zehn Einsätzen von Kampfflugzeugen, die letztlich vier echte Abfangaktionen erfordern.“

Welche Regeln gelten für Flugkörper?

„Fluggeräte, Ballons oder Drohnen in Luxemburg unterliegen einer individuellen Genehmigung durch die Direktion für Zivilluftfahrt (DAC), wobei die Bedingungen je nach Art unterschiedlich sind. Der Betrieb von Ballonen ist durch einen europäischen Text geregelt, der in allen EU-Mitgliedstaaten einheitlich gilt“, erklärt die Verteidigungsdirektion.

„Keine offensive Militärluftfahrt“ „Die Armee verfügt über eine Luftwaffenkomponente, die Luftaktivitäten von Transportflugzeugen betreibt, insbesondere den Airbus A400M, in binationaler Zusammenarbeit mit Belgien, oder MRTT-Flugzeuge in der Multinational MRTT Unit. Die Bodenarmee wiederum verfügt über verschiedene Arten von Drohnen für die Luftaufklärung. Die luxemburgische Armee verfügt aber nicht über offensive Militärflugzeuge wie Jagdflugzeuge oder Ähnliches, die für Einsätze in den hier angesprochenen Szenarien genutzt werden könnten.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf virgule.lu: Que ferait le Luxembourg si un ballon suspect survolait le pays?

