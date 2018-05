Spätes Elternglück

30 Jahre Berufserfahrung: Die Gynäkologin Dr. Christiane Kieffer schildert im "LW"-Gespräch die Entwicklungen und Trends, die sich bei Schwangerschaft und Elternschaft abzeichnen.

Drei Prozent der jährlichen Ausgaben der Caisse Nationale de Santé (CNS) fließen in die Mutterschaft: Die medizinische Schwangerschaftsbetreuung und Geburt sowie die Geldleistungen an die Mütter im Mutterschutz. Knapp 180 Millionen Euro sind es jährlich. Die Details der Kosten zwischen 2006 und 2015 werden nun erstmals in einer Studie aufgeschlüsselt. Anlass genug, einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, wie es um das Elternwerden in Luxemburg steht.



Das Durchschnittsalter der Mütter überstieg 2012 erstmals 31 Jahre ...