Politik 2 Min.

Sozialwahlen: Von echten und gefühlten Gewinnern

Auch bei den diesjährigen Sozialwahlen kann der OGBL seine Spitzenposition in der nationalen Gewerkschaftslandschaft festigen. Der LCGB hat gegenüber dem unabhängigen Gewerkschaftsbund das Nachsehen.

(Bep/MaH) - Auch in den kommenden fünf Jahren bleibt der OGBL die stärkste Kraft in der luxemburgischen Gewerkschaftswelt. Zwar sind noch nicht alle Stimmzettel in allen Unternehmen ausgezählt, doch eine klare Tendenz ist schon zu erkennen. Rund 25 Prozent aller Personalvertreter demnach stammen aus den Reihen des OGBL, für den LCGB stehen etwa 13 Prozent zu Buche, was den zweiten Platz bedeutet. Darauf folgt die Aleba, die auf Landesebene drei Prozent erreicht, die aber in ihrem Kernsektor, der Finanzbranche, ein Viertel der Betriebsräte stellt und somit dort die Nummer Eins ist.



Während der OGBL sich in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Hochschule und Forschung sowie im Gesundheitswesen klar durchsetzen konnte, hat der LCGB im Transportsektor die Nase vorn. Im Handel erzielten die beiden Gewerkschaften ein ähnliches Resultat.



Zufriedene Gesichter beim OGBL



Im Energiesektor konnte der OGBL seine Position verstärken. „Mit diesem Ergebnis sind wir ganz klar Mehrheitsführer des Sektors“, erklärt die Gewerkschaftssekretärin Michelle Cloos.



#elsoc2019 L'OGBL s'impose clairement dans le secteur de l'Energie. Michelle Cloos, secrétaire centrale de l'OGBL. pic.twitter.com/Osy8KHLMSz — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) 12. März 2019

Noch besser ist das Abschneiden des OGBL im Hochschul- und Forschungssektor. „Da wir in diesem Sektor alle zu vergebenden Sitze errungen haben, kann man ruhig von der Gewerkschaftseinheit reden“, so Frédéric Krier vom OGBL.



#elsoc2019 Secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Un succès sur toute la ligne pour l'OGBL. Frédéric Krier, secrétaire central de l'OGBL. pic.twitter.com/OJxctJocgT — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) 12. März 2019

Zum Ausgang der Sozialwahlen im Pflege-, Sozial- und Gesundheitssektor meint OGBL-Generalsekretärin Nora Back: „Im Sektor der Spitäler und des Sozialwesens sieht es für uns sehr gut aus. In vielen wichtigen und großen Betrieben, zum Beispiel bei der Croix Rouge, bei Servior oder bei Arcus, haben wir alleine kandidiert. 2013 hatten wir in diesem Bereich eine deutliche Mehrheit von 80 Prozent. Diese Mehrheit scheint sich zu verstärken. Wir sind extrem zufrieden mit dem Resultat, den es zeigt, dass sich die Arbeit des OGBL in diesem Sektor gelohnt hat, denn die Menschen haben uns gewählt.“

#elsoc2019 Secteur de la Santé, des soins et éducatif - L'OGBL conforte sa position et progresse même dans certaines entreprises. Nora Back, secrétaire centrale de l'OGBL. pic.twitter.com/9FGzOuyTFy — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) 12. März 2019

LCGB mit Licht und Schatten



Auch beim LCGB zeigt man sich ganz zufrieden mit den vorläufigen Ergebnissen. Gewerkschaftspräsident Patrick Dury zufolge sind diese besser ausgefallen als erwartet. Besonders freut er sich über die erstmalige Mehrheit in der Stahlindustrie Auch das Abschneiden im Finanzsektor bezeichnet er als Erfolg, dort konnte der LCGB nämlich 125 Mandate erringen.



Enttäuscht zeigt sich Dury allerdings angesichts des ziemlich schlechten Resultats im Gesundheitsbereich. Hier entsendet der LCGB lediglich 63 Vertreter in die Personaldelegationen, was knapp zwölf Prozent der insgesamt 533 zu besetzenden Posten entspricht. Im Hinblick auf das Abschneiden seiner Gewerkschaft bei der Wahl zur Chambre des salariés Luxembourg (CSL) rechnet Dury indes mit einem Zuwachs bei der Anzahl der Sitze.



Ob der LCGB zukünftig tatsächlich über mehr als die bisherigen 15 Mitglieder in der Arbeitnehmerkammer verfügt, wird sich aber erst nach Bekanntgabe der Resultate in einigen Tagen zeigen.