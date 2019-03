Sieger der Sozialwahlen vom 12. März ist aber der LCGB, der sich von 15 auf 18 Mandate in der Arbeitnehmerkammer steigern kann.

Sozialwahlen: OGBL trotz Verlusten weiterhin stärkste Kraft

Mit 35 von 60 Sitzen bleibt der OGBL weiterhin stärkste Kraft in der Arbeitnehmerkammer. Sieger der Sozialwahlen vom 12. März ist aber der LCGB, der sich von 15 auf 18 Mandate steigern kann.

(Bep) - Knapp drei Wochen nach dem Urnengang vom 12. März steht die neue Zusammensetzung der Arbeitnehmerkammer CSL (Chambre des salariés Luxembourg) fest. Stärkste Kraft bleibt weiterhin der OGBL, der mit 35 Sitzen zudem die absolute Mehrheit in der Kammer verteidigen kann. Dieses Resultat kann jedoch nicht darüber wegtäuschen, dass der unabhängige Gewerkschaftsbund drei Sitze verloren hat. 2013 ergatterte die Gewerkschaft noch 38 Sitze.

Nutznießer dieser Verluste ist der LCGB. Die Mannschaft um Präsident Patrick Dury kann sich von 15 auf 18 Sitze steigern, wobei alle drei gewonnenen Mandate vom OGBL stammen. Die Bankengewerkschaft Aleba bleibt bei vier Sitzen, der Landesverband FNCTTEL bei zwei Sitzen und für den Syprolux steht weiterhin ein Mandat in der Kammer zu Buche.

Besonders in der Stahlindustrie hat der OGBL Federn gelassen. Hier belaufen sich die Verluste auf zehn Prozentpunkte weniger Stimmen. Zu Sitzverlusten für den unabhängigen Gewerkschaftsbund kam es im Bereich 2 (andere Industrien), Bereich 3 (Bausektor) und Bereich 5 (Dienstleistungen), in denen der OGBL jeweils einen Sitz an den LCGB abtreten musste.

